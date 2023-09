Destaque do Athletico, Dudu projeta amistosos pela Seleção Brasileira de olho na Copa do Mundo Sub-17

A Seleção Brasileira se prepara para uma série de quatro amistosos contra Canadá e Estados Unidos. Os jogos acontecerão entre os dias 29 de setembro e 6 de outubro, além de servir como preparação para o Mundial da categoria e será a última lista antes da convocação final.

Uma das figurinhas carimbadas na Seleção comandada pelo técnico Phelipe Leal é o meia Dudu, do Athletico-PR. Joia do Furacão, o jogador já participou de alguns treinos com a equipe profissional e chegou a ser relacionado para alguns jogos da equipe profissional.



"São quatro jogos que vão nos dar uma base muito boa do que podemos esperar no Mundial. Vamos ganhando entrosamento e confiança, então podemos chegar bem-preparados para a principal competição da base", disse Dudu.

Fotos: Joilson Marconne/ CBF

Atual Campeã do Mundial e recentemente vencedora do Sul-americano da categoria, a seleção brasileira chega como uma das principais favoritas para a competição. O jovem jogador do Athletico foi um dos destaques na competição continental, sendo o principal assistente do torneio, com seis passes para gol, além de ter anotado três tentos.

"Sabemos a pressão que existe em jogar pela Seleção, independente da categoria em que estamos. É uma honra defender meu país e fico muito feliz em ver que meu esforço vem sendo recompensado. Claro que o foco é no coletivo e vamos dar o nosso melhor pelo Brasil", concluiu o garoto.

Fotos: Joilson Marconne/ CBF

A Seleção vai a campo para seu primeiro compromisso nesta sexta-feira (29), contra o Canadá, às 15h (horário de Brasília), em Sorocaba. No dia 1 de outubro encara novamente os canadenses e fecham os amistosos com dois jogos contra os Estados Unidos.