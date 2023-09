Fortaleza e Grêmio empatam na abertura da vigésima quinta rodada

Fortaleza e Grêmio abriram a vigésima quinta rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado (30). Em jogo disputado no Castelão a partida ficou em um empate por 1 a 1. O resultado leva os gaúchos para a segunda colocação, provisoriamente. Já o Fortaleza briga pelo G-6 e chegou a 39 pontos.

Empate ruim para os dois

Em um primeiro tempo bem movimentado quem saiu na frente foi o Leão. Porém quem quase marcou primeiro foi o Tricolor, logo aos 3 minutos Suárez bateu falta, mas acertou a trave. Depois só os mandantes jogaram com uma chuva de chances perdidas. Lucas Crispim tentou duas vezes, a primeira mandou por cima e a segunda a bola passou rente a trave. Thiago Galhardo tentou de longe e obrigou Gabriel Grando a fazer boa defesa. Gabriel ainda voltou a trabalhar depois da finalização de Lucas Sasha. No final, depois de revisão do VAR, foi dado o pênalti para o Fortaleza. Thiago Galhardo pegou a bola e converteu abrindo o placar. Cristaldo ainda chegou a perder um pênalti para o Grêmio.

Na volta do intervalo, o jogo se manteu quente. Logo no início, Machuca tentou de fora da área e levou muito perigo. Se no primeiro tempo a maioria dos lances de perigo foram dos mandantes, o Tricolor dominou o segundo. Reinaldo cruzou para Ronald que cabeceou forte, porém para fora. Em um chute de longe, Besozzi fez Fernando Miguel trabalhar. Quando todos esperavam uma vitória do Tricolor de aço foi interrompida. Reinaldo encontrou bola longa para Suárez que desviou de leve na saída do goleiro para empatar aos 40 minutos.

Próximos confrontos

O Fortaleza enfrenta o Corinthians no meio da semana, terça feira (3), pelo jogo de volta da semifinal da Sul-Americana. Já pelo Campeonato Brasileiro o time enfrenta o América-MG dentro de casa.

O Grêmio descansa na semana e só volta a campo no próximo domingo (8). Porém volta a campo em um clássico contra o Internacional, no Beira-Rio.