De virada, Guarani vence Novorizontino e entra no G-4

Na tarde deste sábado (30), o Guarani venceu o Novorizontino de virada, por 2 a 1, em duelo direto pelo G-4 do Campeonato Brasileiro B, no Brinco de Ouro da Princesa. Derek e João Victor anotaram para o Bruge. César Martins descontou para o Tigre.

Tudo igual

O jogo começou com o Novorizontino conseguindo dominar, enquanto o Guarani tentava chegar com ações ofensivas, sem sucesso. Aos sete, com o zagueiro César que aproveitou rebote após cabeçada no travessão a partir de cobrança de escanteio, o Tigre abriu o marcador. Após o gol, o Bugre acordou e conseguiu equilibrar as ações. Aos 32, Derek arriscou do meio da rua, e a bola desviou em César Martins e encobriu o goleiro sem chances para Georgemy, deixando tudo igual.

Bruge arranca a vitória

A partida recomeçou eletrizante e com bastante atitude dos donos da casa. Aos 19, Mayk cobra escanteio para Wálber, Bruno José finaliza e na sobra a bola bate em Derek, mas a defesa adversária tira de cabeça. Na reta final, as equipes começaram um entra e sai infindável, que não trazia mudança alguma. Aos 36, Bruninho e Derek puxam contra-ataque de manual, tabelam e Derek finaliza na saída do goleiro. Edna é chamada para rever lance no VAR e marca falta de Derek em Geovane no início da jogada. Na sequência, João Victor aproveita rebote do escanteio e bate de chapa no lado esquerdo do goleiro, e arrancou assim a vitória para o Bruge.

Mas, e como fica?

Com o resultado o Guarani se recoloca no G-4, com 53 pontos, assumindo a 4° posição. Já o Novorizontino, que tem 52, e assumiu a 5° colocação.

Próximos Jogos

O Guarani volta a campo no próximo sábado (7), recebe o Vila Nova, às 18h. No mesmo dia, Novorizontino enfrenta o Sampaio Corrêa, a partir das 17h, no Maranhão.