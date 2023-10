Sidnei Lobo promete melhora no Corinthians: "Vamos trabalhar para evoluir!

Após a derrota de virada do Corinthians por 2 a 1 para o rival São Paulo, o auxiliar técnico Sidnei Lobo concedeu entrevista coletiva tentando explicar o resultado ruim.

Substituindo o suspenso e recém-chegado Mano Menezes, Sidnei foi perguntado sobre as mudanças que fez na equipe e avaliou como positivo esse primeiro momento de trabalho com a equipe.

"A gente faria as trocas na segunda parte, era normal. Tinham muitos atletas que não vinham jogando e tiveram que ser colocados. Ficamos muito felizes com muitas coisas que nós vimos. Precisa melhorar? Precisa melhorar. Fizemos praticamente um treino só, com jogadores que não jogaram juntos. Mas fiquei feliz. Vamos trabalhar para que a gente consiga estar sempre evoluindo e chegar às vitórias."

"Ficamos felizes com muitas coisas que aconteceram, principalmente o comportamento tático da equipe, a postura defensiva e a posse de bola tentando envolver (o adversário). Quando fizemos o gol, era claro que o São Paulo viria para cima. Tivemos um pouquinho de dificuldades e eles aproveitaram as oportunidades, apesar de eu ter achado falta no segundo gol", complementou Sidnei resumindo o confronto.

Foco no próximo jogo

Sidnei pregou muito respeito mas prometeu um Corinthians forte para encarar o Fortaleza pela Copa Sul-Americana na próxima terça-feira (03).

"Vamos respeitar o Fortaleza, mas temos mais dois treinos. Esses que ficaram (fora do clássico) já treinaram numa condição melhor e vamos chegar forte. Respeitando o adversário. O torcedor pode ficar tranquilo, porque exigir é uma característica nossa (da comissão técnica). Eles têm que entender que não vai ser fácil, diante do torcedor deles, mas a preparação vai ser forte para conseguir o objetivo."