Cruzeiro encara desesperado América-MG buscando subir na tabela

Cruzeiro e América-MG se enfrentam no Mineirão, neste domingo (01) às 16h (horário de Brasília) pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A Raposa ocupa a 13ª colocação com 29 pontos e busca a vitória para se distanciar do Z-4. Nas últimas dez partidas, a equipe venceu apenas uma, além de quatro derrotas e cinco empates, mostrando uma grande oscilação na temporada. Porém, a equipe apresentou um bom desempenho após a chegada do técnico Zé Ricardo, visando subir na tabela.

Já o Coelho é o vice-lanterna da competição, com 17 pontos. Nas últimas dez partidas, a equipe venceu duas, perdeu sete e empatou apenas uma. Assim, precisando desesperadamente uma vitória para se aproximar das equipes fora do Z-4. Hoje, o Goiás é a primeira equipe fora da zona da degola e possui 26 pontos, 9 a mais que o América.

Retrospecto

No histórico do confronto, vantagem cruzeirense. São 157 vitórias contra 107 do América, além de 108 empates. O cabuloso tem outro tabu a seu favor: nunca perdeu para o América na era dos pontos corridos. De lá para cá, são quatro vitórias e três empates.

Porém, nos últimos confrontos, a vantagem é do América. Nas cinco partidas mais recentes, são quatro vitórias do América (todas pelo Campeonato Mineiro) e uma vitória do Cruzeiro

Prováveis escalações

Cruzeiro

Rafael Cabral; William, Luciano Castan, Neris e Marlon; Matheus Jussa, Lucas Silva e Mateus Vital; Wesley, Nikão, Bruno Rodrigues (Gilberto).

América-MG

Cavichioli; Danilo Avelar, Burgos e Ricardo Silva; Javier Mendez, Breno, Juninho e Nicolas; Benítez (Cazares), Pedrinho e Mastriani.

Desfalques

Cruzeiro

Rafael Papagaio, Wesley Gasolina, Rafael Bilu, Ramiro e João Marcelo (lesionados); Matheus Pereira (em recuperação).

América-MG

Iago Maidana, Felipe Azevedo e Martínez (suspensos); Alê, Matheusinho, Rodrigo Varanda e Matheus Henrique (lesionados).

Arbitragem

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Maurício Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Rafael Traci (SC)