Coudet joga o favoritismo da semifinal da Libertadores para o Fluminense: "Somos o patinho feio"

Na noite deste sábado (30), o Internacional perdeu para o Atlético-MG, pelo placar de 2 a 0 no Beira- Rio, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hulk e Igor Gomes marcaram para a equipe adversária.

Após a derrota, Eduardo Coudet concedeu entrevista coletiva.

O treinador argentino comentou sobre o uso dos reservas na partida.

“Já sabíamos que iríamos poupar os jogadores que jogaram na quarta-feira, as vezes é difícil para mim deixar gente de fora que poderia fazer a diferença. Ainda tínhamos De Pena e Bustos suspensos. Fizemos um grande jogo, jogamos bem até tomar o gol”.

Coudet relevou a derrota do Inter e fez questão de elogiar a atuação da equipe.

“Fizemos um grandíssimo jogo, criamos chances, tivemos volume de jogo, jogamos praticamente todo o tempo no campo adversário. Mas já passou, temos um compromisso muito importante pela frente.”

Inevitavelmente, Coudet comentou sobre a decisão de quarta-feira, contra o Fluminense, pela Libertadores.

“É inevitável não falar sobre quarta-feira. Sinto que nesta semifinal somos o patinho feio, mas temos muita vontade, vamos jogar com o Beira-Rio lotado e vamos tentar dar alegria para a nossa torcida. Acredito que quarta será um jogo apertado e de muita disputa. Quando o torcedor se sente identificado com quem está no time a energia muda. Existe algo especial entre a torcida e os jogadores.”

Calendário

O Internacional volta a campo na quarta-feira (4) às 21h30, no Beira-Rio, diante de seu torcedor, quando decide a vida na Copa Libertadores contra o Fluminense, no jogo de volta da semifinal da competição.

Após isso, a equipe volta as atenções ao Brasileirão, pois recebe o arquirrival Grêmio, em casa, no domingo (8), às 16h.