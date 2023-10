Ramón Diaz admite erros contra Santos, mas se diz orgulhoso sobre desempenhos atuais do Vasco: "É uma luta até o final"

A sequência de bons resultados do Vasco acabou, a equipe carioca levou uma goleada de 4 a 1 do Santos, que também briga contra o rebaixamento nesta temporada. Após a partida, Ramón Diaz reconheceu alguns erros que precisam ser corrigidos, mas destacou com orgulho o bom desempenho do time nos últimos jogos.

O técnico elogiou o desempenho do time no primeiro tempo, antes de levar dois gols nos acréscimos para o intervalo.

“Creio que disputamos um bom primeiro tempo. Os dois times dividiam o controle, se atacavam e se defendiam, e foi uma situação muito infeliz para nós o pênalti, porque aí se abriu o marcador e tivemos que arriscar muito mais no ataque, não estivemos tão prolixos. Me sinto orgulhoso do time, de tudo que estamos fazendo, porque nos últimos quatro jogos ganhamos três e perdemos um. E nunca dissemos que iríamos ganhar todos os jogos. É uma luta até o final. Vamos seguir lutando, falta muito tempo, mas sabemos que temos que corrigir alguns erros que cometemos.”

O treinador também falou a respeito da confusão e dos cartões vermelhos dados em campo.

“Lamento também a expulsão de Medel porque é um jogador importante para nós. Infelizmente foi uma ação dos dois times que estão brigando por coisas importantes, e por isso foi a reação por parte de todos. Esperamos que não aconteça mais. Vamos seguir competindo, não estamos derrotados, pelo contrário, estamos orgulhosos do time e da torcida que nos acompanha. Temos muita coragem e gana de seguir, muito entusiasmo com nossa torcida em casa, vamos seguir brigando. Isto recém-começa. Não há o que desanimar porque uma derrota não pode apagar tudo o que fizemos. Porque chegamos e estávamos em último, quase rebaixado. Agora estamos brigando. Ninguém disse que já estávamos salvos. Estou orgulhoso e seguramente vamos brigar até o final.”

Trocas para o segundo tempo

“Pensei que ia ser mais de tenência (dominar) de jogo, e infelizmente depois da expulsão do Medel tivemos que mudar, desordenou o time. Tivemos uma desordem tática, e depois ficou muito mais difícil. Mas são situações que no futuro não temos que passar para que possamos competir até o final.”

O que faltou?

“Creio que o grupo está, o Vasco vai brigar até o final. Vimos que antes apenas começou e foi um pênalti muito fácil, não uma ocasião que te superam, foi uma situação muito fácil que o árbitro dá o pênalti. Aí fica mais difícil de compor tudo. Mas é parte do futebol. Esperamos que não voltem a acontecer porque são situações que nestas instâncias é importante cada ponto que se soma. Vamos estar atentos, corrigir os erros que fizemos.”

Recado aos torcedores

“Agradeço aos torcedores que nos acompanharam, sei que estamos tristes por perder, mas nos últimos quatro jogos ganhamos três. Vamos seguir brigando. A mensagem é muito clara da minha parte e de todos os jogadores: estamos fazendo muito esforço, muito treinamento, muito trabalho, para poder sair desta situação. Como disse, nos últimos quatro jogos ganhamos três e perdemos um. Por isso pudemos sair de uma situação muito dramática. E nunca vamos deixar de lutar. Vamos até o final. Com o apoio deles em nossa casa, vamos brigar.”