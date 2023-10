Caixinha celebra vitória sob Palmeiras mas nega favoritismo: “Não somos candidatos a nada”

Na tarde deste domingo (1), o RB Bragantino venceu o forte Palmeiras de Abel Ferreira pelo placar de 2 a 1, e por mais que a equipe Alviverde tenha entrado a campo com uma escalação completamente alternativa, o Massa Bruta conseguiu domina-los durante todo o segundo tempo, e tendo tempo o suficiente para abrir o placar com 15 minutos e conseguir virar duelo já no apagar das luzes.

Ótimo desempenho

Foto: Divulgação/Palmeira

Após o jogo, o treinador Pedro Caixinha elogiou acima do resultado, o bom desempenho de sua equipe dentro da partida, e afirmou que apesar da boa colocação no campeonato Brasileiro, o seu plantel não é candidato a nenhum campeonato.

“Sabíamos que olhando para tabela que, ganhássemos ficaríamos na segunda posição, mas isso para nós não é o mais importante. Ganhamos por colocarmos em prática nossos comportamentos, querendo jogar o nosso futebol. A tabela não nos diz nada, não somos candidatos a nada certamente”.

“Não somos candidatos a nada. Se não a fazer tudo e trabalhar como estamos trabalhando. Com essa humildade, com respeito por todos, por esse grande projeto, que quer vencer no futebol brasileiro, mas ainda falta muito. Falta criar muito as bases, falta também que nos respeitem mais, como equipe, como instituição”.

Contas apenas no final

O Português também falou sobre a sua equipe ser muito trabalhadora, que atualmente não é momento de se pensar em grandes conquistas, que os resultado devem ser conquistados jogo a jogo, e que as contas devem ser feitas apenas no final do torneio.

“Uma coisa podem crer em nós: vamos trabalhar sempre. Vamos ser candidatos a ganhar sempre o próximo jogo. Foi assim que começamos e assim vamos acabar. No final fazemos as contas”.

Sensação Incrível

Após uma grande vitória, um jogador do Massa Bruta que falou um pouco do sentimento da partida, foi o meio campista, e autor de um dos gols, Eric Ramires

"Estou muito feliz pelo gol e ajudar a minha equipe com o triunfo. O mais importante é isso. Estamos como vice-líder, né? É uma boa colocação. Sabemos que ainda tem muito campeonato, mas estamos muito felizes com a colocação da equipe. Vamos jogar cada jogo como uma final, nosso objetivo principal é a Libertadores, e vamos trabalhar para isso".

Próximo Compromisso

O Bragantino enfrenta a equipe do Athletico PR, no próximo domingo, na Liggo Arena, ás 18h30. O confronto é válido pela vigésima sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2023.