"Há um título para vencer", afirma Bruno Lage após empate com Goiás em casa

Na noite desta segunda-feira (2), em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo recebeu o Goiás em casa e empatou pelo placar de 1 a 1. Após o confronto, Bruno Lage concedeu sua entrevista coletiva dizendo sobre a má fase que a sua equipe enfrenta mesmo sendo líder da competição.

Sobre má fase no brasileirão

"Os que estavam aqui antes tiveram uma sequência de derrotas antes de vencerem. Quem nos garante que dando continuidade ao antigo treinador, os 100% de vitórias em casa seriam mantidos? Já houve algum campeão do Brasileirão com 100% de vitórias em casa? Não Houve uma alteração de comando e olham para os jogos que o Bruno fez. Mas temos que olhar o campeonato do início ao fim."

"Tenho um grupo de homens que estão unidos, que trabalham segundo as minhas indicações. Há um título para vencer, temos que combater a ansiedade, a pressão, e estou sempre do lado deles."

Pressão da equipe

"A pressão do Botafogo surge em função de estar na posição que está. E isso faz com que as pessoas queiram que as coisas aconteçam o mais rápido possível. Apesar de tudo, conseguimos fazer mais um ponto, mesmo não sendo o que queríamos. Quem tá atrás de nós que pontuou? A pressão deve estar nos adversários e não no nosso lado."

Apoio e vaias ao treinador

"As palmas foram de apoio. A torcida pode vaiar quem eles entenderem. Eu estou agradecendo o fato deles seguirem apoiando a equipe. Eu não tenho dupla cara, não sou hipócrita, tenho falado da forma como os torcedores apoiam a equipe. E tem o meu agradecimento de terem nos apoiado. A maneira como me queiram tratar é completamente indiferente. Preferia que fossem outra situação, mas também para isso temos que conseguir o resultado. A nossa vida de treinador é muito esta. O homem que estava aqui sentado antes de mim também chamaram os nomes que chamaram. Por isso, faz parte, faz parte desta profissão. Por isso se não quisesse ter esse impacto, não me sentisse confortável nesta posição, tinha ficado a treinar menino de 8, 9, 10 anos. Não tem problema nenhum. O torcedor tem sempre razão em qualquer situação, desde que apoie a equipe. Se apoiar a equipe é mais do que suficiente e devo agradecer. Isto tem sido fantástico."

Tiquinho no banco

"A primeira bola de gol do jogo é do Diego, que é quase um pênalti. Mas não substituímos Tiquinho por jogador qualquer. Substituímos pelo Diego Costa. Jogador experiente, que já foi campeão brasileiro e jogou na Premier League. O resultado desta alteração vem em função de tudo. O Tiquinho tem sido um dos jogadores mais importantes da temporada. Tem feito os gols que têm feito para a equipe, mas o próximo jogador recentemente disse que vem de lesão difícil, complicada, em que quase bateu recorde de recuperação para voltar a estar disponível. Na minha opinião nos últimos jogos não foi aquele Tiquinho que a gente via até o momento da lesão. Tendo um jogador como o Diego, tomamos a opção de colocar o Diego na frente. Mas sempre com esta opção de jogar os dois juntos. Nada de retirar mérito de Tiquinho, foi uma questão de opção. Diego está com três amarelos e não joga o próximo jogo, o Tiquinho com três semanas fora. Temos que ir encontrando as funções a cada momento para conquistar pontos."

Próximo compromisso

O Glorioso volta à campo no próximo domingo (8), contra o Fluminense no Maracanã, às 16h (horário de Brasília).