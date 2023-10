Defensor do Coimbra, Jeffão, comenta expectativas para a final do Campeonato Mineiro Sub-20

O Coimbra vem realizando uma grande campanha no Mineiro Sub-20. Com vaga assegurada na grande final do torneio, a equipe de Contagem vem praticando um ótimo futebol durante a competição, tanto é que já conquistou o Troféu do Interior, a vaga na Copinha e na Copa do Brasil de 2024.

Um dos grandes destaques da campanha é o defensor Jefferson Brito, mais conhecido como Jeffão. O atleta chegou à equipe nesta temporada, vindo do Red Bull Bragantino e já se tornou fundamental no time titular das Águias. Aos 19 anos, o atleta se destaca pela qualidade na saída de bola, e na marcação precisa.

“Estamos muito felizes com a grande campanha na competição. Estamos trabalhando duro todos os dias para conquistar nosso maior foco, o título. A conquista do Troféu do Interior, ajudou a aumentar nossa confiança e mostrar que estamos no caminho certo”, destacou Jeffão

Jeffão projeta decisão contra o Cruzeiro

O zagueiro também projetou a grande final contra o Cruzeiro:

“Sabemos que o duelo contra o Cruzeiro será bem complicado, afinal, estão fazendo uma grande campanha, assim como nós. No entanto, acreditamos na nossa força e capacidade para ser possível a conquista do título”, afirmou.

O jogo de ida da final está agendado para a próxima quarta-feira (04), às 15h, no Estádio Flávio Guimarães, em Contagem.