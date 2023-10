Em grande fase no Paulistão Feminino Sub-20, Vitória Amaral projeta semifinais contra Ferroviária

Com 100% de aproveitamento, o São Paulo venceu as quatro partidas que disputou na primeira fase do Paulistão Feminino Sub-20, marcando 29 gols e sem sofrer nenhum. Um dos pilares da equipe Tricolor Paulista, Vitória Amaral é responsável por anotar sete gols e oito assistências nas partidas disputadas até o momento.

“Estou muito feliz em poder contribuir com gols e assistências para a equipe nos últimos jogos. Procuro buscar um melhor desempenho a cada partida e estamos trabalhando cada vez mais para buscar a classificação”, ressaltou Amaral, camisa 10 do São Paulo.

Com apenas 18 anos, Amaral está em sua segunda temporada defendendo a camisa do São Paulo e busca o primeiro título pelo clube. Na disputa pela conquista do Paulistão Feminino Sub-20, o São Paulo enfrenta a equipe da Ferroviária nas semifinais em busca da vaga na grande final.

“Estamos com altas expectativas para as partidas, sabemos da qualidade da equipe adversária, porém estamos trabalhando muito e extremamente preparadas para esse confronto”, comentou a meia sobre preparação para os confrontos decisivos.

A semifinal contra a Ferroviária será decidida em jogos de ida e volta, com datas, locais e horários a serem definidos pela Federação Paulista de Futebol. Por ter a melhor campanha da primeira fase, o São Paulo decide a partida de volta em casa.