Entre os líderes em minutos pelo Ituano, Mário Sérgio ultrapassa marca de 40 jogos na temporada: “Gratificante”

Autor do gol do Ituano no empate em 1 a 1 com o Botafogo-SP, no último sábado (30), Mário Sérgio ultrapassou a marca de 40 jogos em 2023. Presente em 25 das 30 rodadas que o Galo disputou na Série B, o lateral-esquerdo é o segundo jogador de linha com mais minutos em campo pela equipe paulista. Além disso, vive a temporada com maior número de partidas na carreira.

“É gratificante ultrapassar essa marca de 40 partidas no ano. Ter uma boa sequência é fundamental para qualquer jogador, e fico feliz por conseguir ajudar o time. Agradeço aos meus companheiros de equipe, funcionários do clube e membros da comissão técnica. Todos têm um papel importante para esse meu número de jogos”, disse o defensor, líder do Ituano na média de desarmes certos por jogo (1,8), segundo a plataforma SofaScore

Mário Sérgio também projeta o próximo desafio pelo Galo, quando voltará ao seu estado natal. Goiano da cidade de Aruanã, o lateral é uma das apostas do Ituano para o duelo com o Atlético-GO, marcado para esta sexta-feira (6), às 21h30, pela 31ª rodada da Série B.

"Esperamos uma partida difícil, contra uma equipe que atravessa bom momento. Vamos nos preparar bem, avaliar a melhor estratégia junto com a comissão, para que possamos fazer um grande jogo. Vai ser legal voltar a atuar no meu estado, e melhor ainda se conseguirmos um resultado positivo", finalizou.