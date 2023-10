Após objetivos alcançados em 2023, Marcelinho treina em sua cidade natal e aguarda definição do futuro

O atacante Marcelinho defendeu dois clubes neste ano. Emprestado pelo Tombense, ele disputou o Campeonato Catarinense pelo Barra e fez história com o clube de Balneário Camboriú ao chegar entre os semifinalistas do estadual garantindo assim a classificação para a Série D de 2024. Após o sucesso no Barra chamou atenção do Caxias, que o contratou para a disputa da quarta divisão nacional. Em solo gaúcho também teve sucesso e ajudou a equipe a conquistar o acesso à Série C do próximo ano.

No total, Marcelinho entrou em campo 35 vezes neste ano. “Foi um ano positivo. Tive sequência de jogos, sem lesões e nos clubes que defendi ajudei as equipes a conquistarem os seus objetivos de classificações. Sem dúvida, uma das melhores temporadas da minha carreira”, declarou o atacante de 24 anos.

Um dos motivos que explicam a boa temporada de Marcelinho foi estar bem fisicamente e, para isso, ele costuma treinar mesmo no período de férias em sua cidade natal: Rondonópolis, em Mato Grosso. O atleta tem acompanhamento e faz trabalhos individualizados com o profissional de Educação Física, Pablo Batemarque Pereira.

“Sem dúvida esse trabalho que faço com o Pablo durante as minhas férias ajuda muito, pois quando me apresento nos clubes chego com um bom condicionamento físico e consequentemente menos suscetível para ter lesões. Nesta reta final de 2023 tenho treinado com ele já pensando na próxima temporada”, admitiu o jogador.

Marcelinho tem contrato com o Tombense até o final de 2025. No entanto, ainda não sabe o seu futuro.

“Tenho conversado com o meu representante. Pela boa temporada que tive já apareceram algumas sondagens. O momento é de ter calma, pois o mercado vai aquecer a partir de agora e também tenho contrato com o Tombense”, concluiu.