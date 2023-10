Botafogo anuncia a demissão de Bruno Lage

O Botafogo anunciou, na noite desta terça-feira (03), a saída do técnico Bruno Lage do comando da equipe. O treinador não resistiu ao empate contra o Goiás em 1 a 1 na segunda-feira (02), pelo Campeonato Brasileiro. O Alvinegro vinha de uma sequência de cinco jogos sem vitória, sendo quatro derrotas.

O substituto de Bruno Lage é uma solução caseira: Lúcio Flávio, técnico interino do Glorioso assumirá a posição e terá o apoio de Joel Carli, na função de assistente técnico. Ambos assumem a equipe a partir desta quarta-feira (04), e já preparam a equipe para o clássico contra o Fluminense no domingo (08), pelo Campeonato Brasileiro.

Pelo Botafogo, Bruno Lage comandou a equipe em 15 partidas, sendo quatro vitórias, sete empates e quatro derrotas. Ao todo, foram 42,2% de aproveitamento. Pesou contra o treinador a queda de rendimento do líder do Brasileirão, que agora tem sete pontos de vantagem para o segundo colocado Red Bull Bragantino.

Confira o posicionamento do Botafogo nas redes sociais:

"O Botafogo informa que, por decisão de John Textor e do Departamento de Futebol, Bruno Lage não é mais o técnico da equipe principal. O Botafogo destaca o profissionalismo, o caráter e o comprometimento de Bruno Lage no período em que defendeu a camisa alvinegra e fez parte da família. Apesar do início do treinador, com 10 jogos de invencibilidade, os últimos resultados não foram os esperados.

Fica o agradecimento do Clube a Bruno e a toda a sua comissão técnica pelos serviços prestados ao Glorioso ao longo dos últimos meses, desejando muito sucesso em seus futuros desafios. Como família, o Botafogo vai buscar no momento soluções dentro de casa. O Clube segue com confiança inabalável e firme no propósito da temporada com o suporte incansável de uma legião de alvinegros apaixonados.

Lucio Flavio e Joel Carli (na função de assistente técnico) assumem interinamente o comando do time a partir desta quarta (4) na preparação para a partida de domingo, contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro."