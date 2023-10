Para temporada de 2024, Corinthians pode ter até 20 jogadores dispensados; veja a lista

Após perder a classificação para a final da Copa Sul-Americana, e por algumas cobranças da torcida, o Corinthians ficou em alerta em relação aos jogadores mais experientes da equipe. O Timão já se planeja para a temporada de 2024, e o técnico recém chegado, Mano Menezes, deve protagonizar uma lista de quase 20 jogadores que devem se despedir do clube.

A informação veio do jornalista Samir Carvalho, que indica a lista de jogadores deve chegar até 20 atletas. O treinador, deve pedir para o presidente do clube entrar em contato com alguns atletas que não terminam seu contrato em dezembro desse ano, por exemplo, Fagner e Romero, que possuem vínculo até dezembro de 2024. Outro caso é o lateral Rafael Ramos, que tem contrato até o meio de 2024, e também não deve seguir na equipe.

Até o fim de 2023

Gil, Giuliano, Cantillo, Maycon, Paulinho, Bruno Méndez, Ruan Oliveira, e Fabio Santos, que já anunciou sua aposentadoria, são atletas que possuem o contrato até o fim de 2023 e não devem renovar. O único caso a ser analisado com mais calma é do ídolo Alvinegro Renato Augusto, que tem vínculo até o final do ano.

Renato Augusto (Foto: Rodrigo Coca / Divulgação: Corinthians)

Negociação

A lista de dispensa não é somente para rescindir contratos, e o Corinthians tentará negociar alguns de seus jogadores.

Matheus Bidu, que tem acordo até fim de 2025, é outro que não deve continuar no clube e a equipe tentará negociar-lo.

Jovens que não são muito utilizados também devem ser dispensados: Matheus Araújo, Roni, Léo Mana, Felipe Augusto, são alguns que devem ser negociados.

Próximos jogos

Eliminado pelo Fortaleza na semifinal da Sula, o Corinthians irá disputar apenas o Campeonato Brasileiro. Atualmente, a equipe se encontra em décimo terceiro colocado, com 30 pontos. Lutando contra o rebaixamento, o time Alvinegro está a quatro pontos do primeiro clube da zona, o Vasco.

Próximo jogo do Coritnhians será este sábado (7), no estádio de Itaquera, Néo Química Arena, às 21h (Brasília), contra o rival carioca Flamengo, que está em quinto colocado, com 43 pontos.