Após quase uma década, Santos quita dívida com Doyen pela contratação de Leandro Damião

Nesta quarta-feira (4), o Santos quitou a dívida com a Doyen Sports pela contratação do atacante Leandro Damião em 2013. Foram quase dez anos envolvido nesse problema, mas o Peixe conseguiu arcar com os valores após negociar os atacantes Ângelo e Deivid Washington com o Chelsea, da Inglaterra.

Problema de Damião

O atleta Leandro Damião de 24 anos, foi contratado pelo Santos em dezembro de 2013. A Doyen Sports arcou com 12 milhões de euros (cerca de R$ 42 milhões na cotação de 2013), trazendo o jogador do Internacional, em que marcou 38 gols na temporada, para equipe paulista.

A equipe da baixada santista enfrentou grandes problemas com essa dívida, no ano de 2021 as contas do clube foram bloqueadas na gestão do presidente Andrés Rueda. Já que deveria ter sido tudo pago em 2019, sendo o valor da última parcela de cinco milhões de euros, com o pagamento não efetuado, a Doyen aumentou o valor para 15 milhões de euros.

Caso Doyen

As exigências da empresa com sede em Malta, foram que o valor deveria ser devolvido durante a vigência do contrato, com juros anuais de 10%. Caso recebesse uma proposta, o Santos até podia recusar, desde que pagasse ao Doyen o valor semelhante ao oferecido. Se o vínculo de Damião terminasse sem que ele fosse vendido, o clube seria responsável por pagar 18 milhões de euros.

Passagem pelo Santos

Damião teve uma péssima passagem pelo Santos, rescindindo contrato no final de 2018, somando apenas 11 gols nessa sua trajetória, sendo uma das piores contratações do time. Ainda nesse período, foi emprestado ao Cruzeiro alegando que seu salário estava atrasado, além de passar por Real Bétis, Flamengo e Internacional também por empréstimo.

O jogador entrou na justiça por conta de seus salários atrasados, processo que durou até janeiro de 2016, em que num acordo do TST (Tribunal Superior do Trabalho), Damião e Santos se acertaram: O clube pagou R$ 4,5 milhões ao atleta.

Valor quitado

A empresa Doyen, ao ver que o Santos jamais iria cumprir o contrato, também foi à justiça. Mas com as vendas dos meninos da vila ao Chelsea, a dívida foi quitada definitivamente. O jovem Deivid Washington de 18 anos foi vendido por 15 milhões de euros inicialmente O acordo, porém, pode atingir até 20 milhões de euros (R$ 105,4 milhões) de acordo com metas alcançadas. Já Ângelo foi negociado por 15 milhões de euros, assim arrecadando mais de 30 milhões de euros aos cofres santistas.

Hamburgo, da Alemanha, Atlético Nacional, da Colômbia, Brugge, da Bélgica Huachipato, do Chile e Barcelona, da Espanha foram outros acordos quitados pelo Santos.