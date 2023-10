Atacante João Diogo fala sobre preparação e revela ansiedade por estreia pelo Sampaio Corrêa

O Sampaio Corrêa voltará a campo pela Série B no próximo sábado (07), quando recebe o Novorizontino, em partida válida pela 31ª rodada. A partida pode marcar a estreia do atacante João Diogo, que chegou recentemente ao clube e tem treinado com o grupo que faz a preparação para o próximo duelo. João Diogo avaliou a sua condição física.

“Estou trabalhando forte, juntamente com todo o grupo, pensando na partida contra o Novorizontino. Tenho feito bons trabalhos, estou me sentido muito bem e acredito estar 100% fisicamente. Estou ansioso para fazer a minha estreia e poder ajudar os meus companheiros dentro de campo em busca dos objetivos do clube”, disse.

O Sampaio Corrêa ocupa, atualmente, a 14ª colocação, com 34 pontos. Nos últimos dois jogos em casa, no Estádio Castelão, a Bolívia Querida venceu e é essa força dos jogos em casa que João Diogo espera ver no jogo contra o Novorizontino.

“Sabemos que não será um jogo fácil, o Novorizontino está brigando na parte de cima da tabela, está na luta pelo acesso, então vamos enfrentar um grande adversário. Respeitamos muito o Novorizontino, mas jogando dentro de casa, com a força do nosso torcedor, temos que entrar em busca dos três pontos, que serão muito importantes para nós na sequência da competição”, concluiu.

Sampaio Corrêa e Novorizontino se enfrentam no próximo sábado (07), às 17h00, no Estádio Castelão, em São Luís.