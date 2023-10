Contratado durante o Paulista, Matheus Pimenta celebra vantagem da Ferroviária

Com treze gols marcados em onze jogos disputados pelo Barretos, o atacante Matheus Pimenta foi contratado pela Ferroviária para reforçar seu elenco sub-17. O atacante assinou com a equipe em agosto, e vem sendo utilizado na disputa do estadual.

Aos 17 anos, o jovem soma até aqui quatro jogos disputados pela Ferrinha, entretanto com apenas 63 minutos em campo, o jovem destaca a briga por posição no setor ofensivo da equipe:

“Temos um elenco muito forte, e a prova disso é o nosso setor ofensivo. Ao todo são 32 gols marcados até aqui, e com uma equipe muito sólida ofensivamente, e que não marcou gols em apenas cinco jogos dos 25 que disputaram até aqui”, destacou Pimenta.

Foto: Ferroviária

Agora o próximo objetivo do atacante é o confronto de volta das quartas de final, frente ao São Paulo fora de casa. Marcado para o próximo sábado, a equipe de Araraquara briga por um empate, que já classifica o time para as semifinais.

“Será um jogo difícil. O São Paulo tem uma equipe boa, e que com certeza farão esforço para se classificar. Do nosso lado, basta um empate, mas a mentalidade é sempre em busca da vitória. Daremos nosso melhor em busca de uma vaga nas semifinais”, afirmou o atacante.