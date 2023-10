Coudet lamenta chances perdidas após eliminação: "Tivemos muitas situações para matar o jogo e não matamos"

O Internacional começou muito bem a partida decisiva da semi da Libertadores. Os colorados foram para o vestiário vencendo por 1 a 0 e cumprindo perfeitamente a proposta.

Porém, num segundo tempo de muitos gols perdidos e um apagão defensivo, acabou cedendo o placar ao Fluminense, que virou o confronto com gols de John Kennedy e German Cano no finalzinho da partida. Além da frustração, a eliminação dificulta, e muito, a presença do Colorado na Libertadores 2024, já que o time se encontra em situação complicada no campeonato brasileiro e dificilmente alcançará a zona de classificação

Após a eliminação, Eduardo Coudet comentou sobre as várias oportunidades perdidas pela equipe.

“Tivemos pelo menos cinco chances claras para matar o jogo. Baixamos as linhas para sair com espaço e aproveitar a velocidade do Valencia. Ainda não acredito como perdemos este jogo e que não matamos o jogo.”

“Não estou capacitado para falar agora sobre as consequências da eliminação. Acho que tivemos muita má sorte no jogo, porque tivemos muitas situações de gol."

O argentino, que costuma falar bastante nas coletivas, não teve muitas palavras para descrever seu sentimento.

“Simplesmente muita dor e raiva pela decepção do torcedor e nossa. Buscaram-me com a esperança de ganhar a Libertadores. Custou muito chegar até aqui. É o que posso falar neste momento.”

Calendário

O Colorado protagoniza o clássico Gre-Nal de número 400 no próximo domingo às 16h. Precisando vencer, a equipe deve juntar os cacos e concentrar as forças para se afastar da zona de rebaixamento. O time se encontra a três pontos da degola com 29 pontos, o primeiro time da zona é o Vasco, que contabilizou 26 pontos até então.