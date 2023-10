Daniel Kaminski assume futebol do Água Santa para 2024

O Água Santa tem um novo executivo de futebol. Vindo do CSA, Daniel Kaminski chega como parte do projeto de reformulação do departamento de futebol para a próxima temporada. Com passagens por Paraná, Avaí, Coritiba e Operário, Daniel vem para coordenar o projeto esportivo do clube.

Muito trabalho pela frente

O profissional deve desembarcar nos próximos dias em Diadema e já trabalha pensando na montagem do plantel para o próximo Paulistão. O profissional comentou sobre a chegada ao vice-campeão paulista.

"Assumo um grande e novo desafio a partir de hoje. Muito feliz e comandar o Departamento de Futebol do Esporte Clube Água Santa", afirmou o executivo de futebol.

Experiência Única

Essa será a primeira passagem de Daniel no futebol paulista, que tem larga experiência no mercado. Além de atuar como executivo, foi Observador Técnico, Gerente de Futebol e Consultor Técnico. Ele possui 5 títulos estaduais, 1 título do Campeonato Brasileiro Série B, além de 2 vices da Copa do Brasil.

"Agradeço pela confiança de todos e espero realizar um grande trabalho à frente do clube em 2024", disse.

Com um ano cheio e três competições pela frente em 2024 (Paulistão, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro Série D), a Diretoria do Netuno pretender manter uma equipe forte e competitiva.

Experiência Profissional

O diretor recém contratado pelo clube de Diadema teve as suas últimas experiências diante de um cargo como diretor executivo em tradicionais clubes, principalmente no estado de São Paulo.

Paraná Clube : (2015 - 2020)

Operário Ferroviário Esporte Clube : (2020 - 2022)

Uberlândia Esporte Clube : (2023 - 2023)

Centro Esportivo Alagoano : (2023 - 2023)

Próximo Compromisso

O clube de Diadema não têm compromissos marcados para este ano de 2023, tendo em vista que a equipe não disputa atualmente nenhuma divisão do campeonato brasileiro, e por conta da boa campanha feita no Paulistão, séria A1, no ano de 2023, tendo perdido a grande final para o gigante Palmeiras, o Netuno garantiu sua vaga no campeonato estadual do ano que vem.