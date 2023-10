Hyoran valoriza reação do Atlético-MG e cita histórico positivo contra Coritiba

Seis rodadas foram disputadas no returno do Brasileirão. A melhor campanha até então neste período foi do Atlético-MG com: quatro vitórias, um empate e somente uma derrota, um aproveitamento de 73% dos pontos. O excelente começo de segundo turno da Série A fez com que o Galo subisse posições na tabela de classificação. No momento, os comandados de Luiz Felipe Scolari estão em sétimo lugar com 40 pontos, um a menos que o Fluminense, clube que fecha o G-6.

Na busca de entrar na zona de classificação para a Libertadores de 2024, o Galo volta a campo neste domingo, às 18h30, contra o Coritiba na Arena MRV. Do lado atleticano existe um jogador que carrega ótimo histórico diante do Coxa. Trata-se do meia Hyoran, que em sua carreira enfrentou o alviverde paranaense sete vezes. Foram cinco vitórias, apenas duas derrotas e dois gols marcados, ambos com a camisa do Galo, um em 2020 e o outro neste ano.

Tendo um belo histórico diante do Coritiba, Hyoran espera manter o retrospecto para ajudar o alvinegro a entrar no G-6.

“Será um jogo muito importante e diante de um rival que apesar de estar na zona de rebaixamento, renovou sua esperança após vencer o clássico na última rodada. Certamente virão motivados para Belo Horizonte. Eu costumo ter sucesso diante do Coritiba. Tenho me preparado com muito foco nesta partida para que se tiver oportunidade de jogar eu possa conquistar mais uma vitória contra eles e, quem sabe, marcar mais um gol”, declarou o camisa 20 atleticano.

Algo que faz Hyoran confiar no sucesso do Galo é a força que o time vem tendo na Arena MRV desde a inauguração do estádio.

“A torcida tem comparecido em peso em nosso estádio e sendo o nosso décimo segundo jogador. Nossa fase é muito positiva. São cinco jogos sem derrota e isso aconteceu, principalmente, pela força que demonstramos na Arena MRV. Esperamos manter esse retrospecto positivo diante do Coritiba”, concluiu.