Avaí supera Botafogo-SP fora de casa e se afasta do Z-4

Neste sábado (7), o Avaí conseguiu importante vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, pela 31ª rodada da Série B. O jogo foi disputado na Arena Eurobike.

No primeiro turno os times se enfrentaram e a partida acabou em um empate por 1 a 1. Já na partida deste sábado, Poveda fez o gol para dar a vitória para os visitantes. O Avaí volta a vencer uma partida fora de casa depois de quase dois meses - a última tinha sido dia 22 de julho quando o time bateu o Ituano, também por 1 a 0.

Vitória azurra

O primeiro tempo começou com a intensidade altíssima por parte do time catarinense. O Leão da Ilha teve controle total do jogo até a parada para hidratação. As duas melhores oportunidades da equipe saíram do pé de Waguininho. Na primeira o atacante recebeu frente a frente com o goleiro e chutou, mas a bola subiu e explodiu no travessão. Já na segunda teve a infelicidade de chutar em cima do goleiro adversário. Giovanni ainda obrigou Matheus Albino a fazer boa defesa em chute de fora da área.

Depois da parada o Botafogo conseguiu equilibrar a partida, mas sem muitas oportunidades claras de gol. No final da primeira etapa, depois de um lance desnecessário, Giovanni e Osman tiveram um pequeno desentendimento, que ambos receberam o cartão amarelo.

Na volta do intervalo, os mandantes voltaram melhor e perderam uma grande chance com Patrick Brey logo no início. Porém, quem abriu o placar foi o Leão. Aos 8, Giovanni encontrou Waguininho pela direita em um belo lançamento. O atacante dominou e cruzou para Poveda, que desviou, mesmo meio estranho, para o fundo da rede para abrir o placar. Na reposta, Patrick Brey arrancou pela esquerda cruzou para Thássio que de peito desviou, porém Igor Bonh estava lá para impedir o gol de empate.

O Botafogo seguiu tentando, mas parou em uma noite inspirada de Igor Bohn. Aos 42 por muito pouco o Avaí não fez o segundo com Jean Lucas, mas Matheus fez ótima defesa. No final o árbitro foi chamado pelo VAR para olhar uma possível agressão de Edson Carius, camisa 9 do Tricolor em Roberto. A ação deixou a torcida avaiana e jogadores tensos, porém no final o juiz apenas expulsou o jogador do Botafogo.

Tabela e próximos confrontos

Com a vitória o Avaí chega a 34 pontos e se distancia do Z-4 da competição, ficando na 15ª colocação, com quatro de vantagem para a Chapecoense, que está em 17º. Já o Botafogo fica na 12ª colocação com 40 pontos.

Na próxima rodada, o Tricolor enfrenta o Vila Nova, fora de casa, na próxima quarta-feira (11), às 21h30. Já o Leão da Ilha visita o Londrina, no domingo (15), às 18h30,