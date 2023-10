Bahia vence Goiás em jogo eletrizante de dez gols e deixa o Z-4 do Brasileirão

Em duelo eletrizante na abertura da 26ª rodada do Brasileirão neste sábado (7), o Bahia conseguiu arrancar uma vitória importante de 6 a 4 na Serrinha.

Gilberto, Rafael Ratão, Biel e Everaldo foram os autores dos gols do tricolor, enquanto Matheus Babi, Guilherme Marques e João Magno foram os artilheiros para o esmeraldino.

A partida marcou o recorde de gols marcados em um jogo do Brasileirão deste ano superando a marca estabelecida por Corinthians 4-4 Grêmio.

Com a vitória, o Bahia subiu para a 15ª posição e deixou o Z-4, com 28 pontos somados. Enquanto isso, o Goiás caiu para 17ª posição com 27 pontos e pode terminar a rodada novamente na zona de rebaixamento.

Primeiro tempo com seis gols e golaço do meio-campo

O Goiás conseguiu definir bem a sua estratégia no primeiro tempo com maior posse de bola, mas o Bahia teve melhor eficácia na ocupação do campo ofensivo possuindo apenas 30% da posse de bola graças à formatação tática de Rogério Ceni pensando mais nos contra-ataques.

Mesmo jogando fora de casa, o Bahia conseguiu ser bastante preciso no campo adversário e abriu o placar aos 14', com Cauly cruzando rasteiro na área para Everaldo surgir livre e concluir. Quatro minutos depois, Gilberto aproveitou cobrança de falta e aproveitou o adiantamento de Tadeu para encobrir o goleiro em chute do meio-campo.

Apesar dos dois gols de desvantagem, a equipe de Armando Evangelista reagiu ainda o primeiro tempo. Aos 26', Palácios achou espaço e enfiou na medida para João Magno rolar achando Guilherme, livre no meio para completar com o gol livre.

O Bahia voltou a marcar aos 36' depois que Cauly pegou sobra no meio-campo e tocou para Everaldo chutar da entrada da área e concluir pela segunda vez na partida.

Antes do intervalo, Bruno Melo foi derrubado na área por Rezende e Raphael Claus marcou pênalti aos 45'. Na cobrança, Guilherme cobrou alto no canto esquerdo e Marcos Felipe concluiu. Por fim, nos acréscimos, Matheus Babi deixou o banco de reservas para subir mais alto que a zaga adversária e empatar o jogo.

Intensidade no início e no fim marcaram o segundo tempo na Serrinha

O segundo tempo começou de forma tão agitada quanto o primeiro, com o Goiás pressionando bastante e buscando o gol da virada com apenas quatro. Hugo fez bela jogada pela esquerda e cruzou para João Magno chutar rasteiro na entrada da pequena área.

Contudo, a festa do esmeraldino durou muito pouco pois o Bahia reassumiu o controle da partida e marcou rapidamente dois gols. Aos 8', Cauly aproveitou sobra e acionou Everaldo, que chutou muito firme e buscou o novo empate com o primeiro hat-trick da temporada do Brasileirão.

Em jogada de contra-ataque aos 10 minutos, Everaldo recebeu na ponta esquerda e deu uma bela assistência na inversão para Rafael Ratão chegar batendo e superar mais uma vez o goleiro Tadeu, que chegou a receber vaias da torcida durante o primeiro tempo.

No restante da etapa complementar, as alterações dos técnicos Armando Evangelista e Rogério Ceni para compor mais o meio-campo e o alto cansaço dos jogadores contribuíram para maior solidez nos setores defensivos, principalmente pelo corredor esquerdo.

O Goiás conseguiu pressionar apenas na reta final, mas o Bahia buscou o contra-ataque e matou o jogo aos 49', nos acréscimos, quando Thaciano rolou para Biel concluir e deixar Tadeu estático, confirmando a vitória do Bahia.

Sequência

As duas equipes voltam a campo apenas no dia 18 para uma nova rodada do Brasileirão. O Bahia terá pela frente o Internacional, enquanto o Goiás enfrentará o São Paulo.