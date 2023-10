Rogério Ceni comemora vitória sobre Goiás, mas critica fragilidade defensiva: “Mostra um pouco de fragilidades”

Na tarde deste sábado (7), o Bahia, comandado por Rogério Ceni, realizou uma vitória histórica, com um placar elástico de 6 a 4 para os visitantes, a última vez em que havia tido uma partida com 10 gols marcados no Brasileirão foi em 2008. Os gols do duelo foram marcados por Everaldo (3x), Gilberto, em um gol antológico de trás do meio campo, Rafael Ratão e Biel fechou o placar para o Bahia. Por parte dos donos da casa, Guilherme (2x), Matheus Babi e João Magno descontaram.

Fragilidades evidentes

Após o grande duelo, o professor Rogério Ceni exaltou uma importância vitória diante de um adversário direto da zona de rebaixamento, mas também usou o argumento da quantidade excessiva de gols como um fator não tão empolgante, alegando demonstrando muitas fragilidades.

"Eu não tinha participado, como treinador, de um jogo de dez gols. Acho que mostra um pouco de fragilidades defensivas, um pouco de desorganização, sem isso não iria acontecer".

“É uma vitória, um triunfo gigantesco. Repito, com falhas, mas com muito mérito e coração dos atletas. Representa, quem sabe, o início pode uma caminhada para manter o Bahia na Série A. É uma briga com Santos, Vasco, Goiás e quem sabe outros times ao final da rodada. O fundamental nesse momento é conseguir vencer. Agora temos a última pausa para depois fazer dez jogos em sequência onde devemos sofrer um pouco mais”.

Gol Antológico

Ceni também comentou a respeito do maravilhoso gol marcado pelo lateral-direito Gilberto, em uma cobrança de falta de trás do meio-campo.

“Isso é mérito 100% do atleta. É visão de jogo, concentração no jogo. Eu não percebi que o Tadeu estava fora do gol, mas o Gilberto percebeu e foi o mais importante. Com relação a estratégia do jogo, hoje era muito mais pelo centro no primeiro tempo. Quando fizemos a linha de três, a estratégia foi explorar os lados de campo. Na primeira parte, a ideia era ter o Cauly por dentro. Não conseguimos ter tanto a bola, o Goiás pressionou muito. Mas vamos melhorando, se o triunfo vier ajuda bastante também a ter paz para ir crescendo”.

Torcida e jogadores incríveis

Foto: Divulgação/Bahia

Ceni finalizou comentando sobre a importância da torcida do Bahia, que independente de fase vêm apoiando a equipe e sendo uma das maiores médias de público no país. E também elogiou muito o comprometimento dos jogadores que ele têm a disposição.

“Acho que é a quinta ou sexta maior média do campeonato. Isso mostra que não precisa nem pedir, eles já vão [para a Fonte Nova] por natureza. Um jogo como esse renova a esperança. Um jogo especial do Everaldo, um jogo especial do Cauly. Recuperação do Everaldo no dia de hoje. Ele é o nove do Bahia, é o cara que vai estar na frente do clube pelas próximas 12 rodadas. Ele, Ratão, Mingotti, quem ocupar essa vaga. E Cauly que voltou depois de tanto tempo parado com um toque muito refinado. Duas assistências e uma jogada que praticamente é o passe para gol. Um lindo gol anulado. Biel entrou bem também, mas tentou fazer mais coisas que o necessário. Todos de parabéns. Thaciano e Yago com alma e corações gigantescos. Só tenho elogios nesse sentido para fazer. As correções vamos fazer nos dias que antecedem o jogo contra o Internacional”.

Próximo Compromisso

O Bahia volta aos gramados daqui a praticamente duas semanas, mais especificamente no dia 11, em que terá de enfrentar a equipe do Internacional, na Arena Fonte Nova, às 21h30. O confronto é válido pela vigésima sétima rodada do Campeonato Brasileiro 2023.