Lutando contra rebaixamento, Goiás e Bahia se enfrentam pelo Brasileirão

O Goiás recebe o Bahia na tarde deste sábado (07), em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Serrinha, às 16h (horário de Brasília). As equipes estão na corrida contra o rebaixamento, e uma vitória na partida pode significar muito.

Goiás

O Esmeraldino está há seis partidas sem vencer na competição, com cinco empates e uma derrota. Atualmente, ocupa a 16ª colocação na tabela, com 27 pontos somados. Porém, na última partida, jogou bem contra o líder Botafogo e arrancou um empate no Engenhão.

Por outro lado, a equipe precisa voltar a vencer, já que não sente o sabor da vitória há mais de 40 dias. Para esta partida, o treinador Armando Evangelista vem com o que tem de melhor à disposição, mas não conta com a presença de três titulares.

Provável escalação: Tadeu; Bruno Santos (Apodi), Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Luiz Oyama e Guilherme; Vinicius (Alesson), João Magno e Anderson Oliveira.

Bahia

Ao contrário do comandante Esmeraldino, Rogério Ceni vai contar com um reforço importantíssimo: o retorno do meia Cauly, que estava no departamento médico. Porém, ainda pode não ter condições físicas de jogo, mas existe a expectativa de que seja relacionado para o duelo.

O Esquadrão de Aço vive uma situação complicada, ocupando a 18ª posição na tabela, com apenas 25 pontos. O comandante Tricolor tem três jogos e duas derrotas, e pretende mudar o cenário vivido atualmente pela equipe.

Provável escalação: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Cándido; Yago Felipe, Rezende e Thaciano; Ademir, Rafael Ratão e Everaldo.

Histórico recente

As duas equipes recentemente têm travado disputas muito equilibradas. Nos últimos cinco jogos, ocorreram quatro empates e uma vitória do Goiás, em um jogaço, por 4 a 3.