Com necessidade de vitória, Vasco recebe São Paulo pelo Brasileirão

Na noite deste sábado (07), às 18h30 (horário de Brasília), o Vasco recebe o São Paulo em São Januário, pela 26ª rodada do Brasileirão. Em busca de retomar sua reação no campeonato, o Cruzmaltino precisa vencer para sair da zona de rebaixamento. Já o Tricolor quer se afastar de uma vez por todas do Z4.

Como chega o Vasco?

O Gigante da Colina vinha tendo uma reação nas mãos de Ramón Díaz, que foi interrompida pelo Santos. Nos últimos cinco jogos, o Vasco perdeu para o Santos, venceu o América-MG, o Coritiba e o Fluminense, e ficou no empate com o Bahia. Soma 26 pontos na tabela e precisa da vitória nesta noite, já que Goiás e Bahia se enfrentam, e em caso de empate em Goiânia e vitória do Cruzmaltino, o clube carioca dorme fora da zona

Provável escalação: Leo Jardim, Puma, Maicon, Leo Pelé e Piton; Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes; Gabriel Pec, Vegetti e Marlon Gomes.

Como chega o São Paulo?

O Tricolor precisa apenas confirmar a permanência na Série A do Brasileirão, já que após o título da Copa do Brasil, garantiu vaga para a próxima competição e a sonhada vaga na Libertadores. O Soberano vem de duas vitórias muito importantes, contra o Coritiba e o Corinthians, o que colocou o Tricolor na 10ª posição na tabela, com 34 pontos. Com moral e aliviado para o confronto, o comandante do time paulista deve vir com força máxima para o jogo.

Provável escalação Rafael, Nathan, Diego Costa, Alan Franco e Caio Paulista; Alisson, Pablo Maia, Wellington Rato e Rodrigo Nestor; Lucas Moura e Luciano

Histórico do confronto

Os clubes têm números muito equilibrados. Na história, já se enfrentaram 98 vezes, com 35 vitórias do Cruzmaltino, 36 do Tricolor e 27 empates. Nos últimos 10 jogos, o time paulista leva vantagem, com cinco duelos ganhos, três triunfos do time carioca e dois empates.