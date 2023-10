Léo Jardim defende pênalti, mas Vasco fica no zero com São Paulo e vai dormir fora do Z-4 do Brasileirão

Em jogo morno e defesa de Léo Jardim em cobrança de pênalti, o Vasco empatou com o São Paulo por 0 a 0, na noite deste sábado (07), em São Januário, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro do Cruz-maltino pegou a cobrança de Wellington Rato. Mesmo com o empate sem gols, o time carioca subiu para a 16ª posição, com 27 pontos e escapou da zona de rebaixamento. O Tricolor Paulista, por sua vez, permaneceu na 10ª posição, com 35.

Léo Jardim salva o Vasco em primeiro tempo morno

O Vasco entrou em campo com a missão de recuperar-se da goleada sofrida contra o Santos na última rodada. Em um primeiro tempo morno, tanto o Cruz-maltino quanto o São Paulo, entraram frios na partida e não criaram boas oportunidades de gols.

O São Paulo, por sua vez, campeão da Copa do Brasil e com vaga garantida na próxima edição da Libertadores, entrou em campo com pouca preocupação, mas mesmo assim venceu o jogo contra o Corinthians na última rodada e foi para São Januário com a missão de conquistar a segunda vitória seguida.

A melhor oportunidade aconteceu apenas aos 45 minutos. Na origem do lance, James tentou acionar Nestor dentro da área, mas o zagueiro Léo tocou a bola com a mão e o árbitro marcou o pênalti. Wellington Rato foi para a cobrança, mas Léo Jardim fez grande defesa. Na sequência, o goleiro deu rebote, mas James finalizou para fora.

Segundo tempo com pouca criatividade

A última etapa seguiu o mesmo roteiro, mas foi ainda condenada pela forte chuva que chegou ao Rio de Janeiro. Não tinha jogo nos primeiros minutos. Vasco e São Paulo continuaram monótonos e criaram poucas chances de gols.

Gabriel Pec tentou abrir o placar aos seis minutos, quando aproveitou a boa troca de passes do Cruz-maltino e finalizou rasteiro dentro da área. A bola tocou na trave, voltou para Praxedes, mas o meio-campista chutou para fora.

O jogo continuou morno e contou com poucas oportunidades para abrir o placar até o fim da partida. Mesmo com o empate, o Vasco escapou da zona de rebaixamento. O Cruz-maltino subiu para a 16ª posição, com 27 pontos. O São Paulo permaneceu na 10ª posição, mas agora com 35.

Próxima rodada

Após a Data Fifa entre os dias 9 e 17 de outubro, o Vasco recebe o Fortaleza no dia 18, às 19h, em São Januário, pela 27ª rodada do Brasileirão. No mesmo dia, o São Paulo, às 20h, visita o Goiás, na Serrinha.