Em clima de festa após classificação na Sula, Fortaleza recebe o América pelo Brasileirão

O Fortaleza recebe o América Mineiro em partida válida pela vigésima sexta rodada do Brasileirão. A partida ocorrerá na tarde deste domingo (8) às 18h30 (horário de Brasília), terá transmissão do Premiere (TV fechada) e contará com Bruno Arleu de Araújo no apito.

Após feito histórico no meio da semana, a equipe nordestina vai para o jogo em clima de festa no Castelão, a classificação contra o Corinthians marcou a primeira participação do Leão do Pici em uma final continental. Pela competição nacional, o Fortaleza se encontra tranquilo na tabela, ocupando a nona colocação, com 39 pontos. A expectativa é que o treinador argentino Juan Pablo Vojvoda coloque seus titulares a campo, por mais que o foco esteja muito mais direcionado à finalíssima do dia 28.

Dessa forma, a provável escalação do mandante possui João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Yago Pikachu, Lucero e Guilherme.

Os desfalques do time da casa são Marinho e Marcelo Benevenuto, o primeiro se recuperando de lesão muscular e o segundo, suspenso.

Do outro lado, o Coelho vive situação dramática. Com apenas 18 pontos e sem vencer desde o dia 3 de setembro, a equipe mineira ocupa a penúltima posição do campeonato.

Fora de casa, o retrospecto é o pior possível. Além de não ter nenhum triunfo como visitante no Brasileirão, o América jamais venceu o Fortaleza em campo adversário.

Sonhando com a permanência na primeira divisão, Fabian Bustos deve colocar a campo a seguinte escalação: Aguerre; Ricardo Silva, Iago Maidana e Danilo Avelar; Rodriguinho, Juninho, Breno, Martínez e Nicolas; Pedrinho e Mastriani.

Os desfalques são os volantes Alê e Javier Méndez, além do atacante Felipe Azevedo, todos suspensos. Há também dúvidas em relação a Benítez, que sofreu lesão na coxa durante a última rodada contra o Cruzeiro.

Hístórico geral

Em partidas oficiais, as equipes se enfrentaram 16 vezes. No total, onze triunfos do Fortaleza, quatro do América e um empate. O último confronto pela série A teve o resultado de 2 a 1 a favor dos mineiros.