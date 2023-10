Corinthians e Flamengo ficam no empate pelo Brasileirão

O Corinthians recebeu a equipe do Flamengo na noite deste sábado (07), em confronto válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. O confronto ficou no empate em 1 a 1, com Gerson marcando para os cariocas e Fábio Santos empatando de pênalti.

Logo no início de jogo, Matías Rojas arriscou finalização em cobrança de falta frontal e Rossi defendeu. Pouco depois, o Fla chegou três vezes em sequência tentando cruzamentos pelo lado, conseguindo três escanteios. Pedro tentou cabeceio no meio da área e mandou a direita do gol sem grandes perigos para Cássio.

Já mais para a parte final da primeira etapa, Ayrton Lucas fez grande jogada individual pela esquerda, driblou, levou para dentro da área e finalizou para Cássio de rosto conseguir grande defesa.

Já na segunda etapa, o paredão alvinegro voltou a aparecer quando Bruno Henrique arrancou pela esquerda e tentou cavar para cima de Cássio que novamente salvou.

Aos 10 do segundo tempo, o Fla abriu o placar quando Gerson fez grande jogada e encheu o pé de fora da área marcando golaço no ângulo de Cássio, sem chances de defesa.

A partida ficou fraca em emoção após o gol do Rubro-Negro, mas aos 34 minutos da segunda etapa o Corinthians conseguiu um pênalti após finalização de Fábio Santos e toque de mão de Léo Pereira. Na cobrança, o próprio lateral esquerdo foi para a bola e marcou o gol de empate dos donos da casa.

Situação na tabela e próximo jogo

O Corinthians alcançou os 31 pontos conquistados e segue na 13º colocação, voltando a jogar apenas após a Data Fifa diante do Fluminense, em pleno Maracanã.

Já o Flamengo, alcançou os 44 pontos e segue na 5ª posição, voltando a jogar diante do Cruzeiro também fora de casa.