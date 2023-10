Com foco de volta ao Brasileirão, Fortaleza mira ultrapassar melhor campanha da história do clube

Após chegar à final inédita da Copa Sul-Americana, o Fortaleza terá pouco mais de três semanas até a decisão do dia 28 de outubro. Nesse meio tempo, porém, a equipe volta as atenções ao Brasileirão, competição onde retorna aos gramados neste domingo (8), contra o América-MG. Faltando 13 rodadas para o fim do campeonato nacional, o Leão tem os mesmos 39 pontos que tinha na tabela a esta altura em 2021, ano em que registrou a melhor campanha na história do torneio.

Na ocasião, o Fortaleza encerrou o campeonato com 58 pontos, o que rendeu ao clube o até então inédito quarto lugar na tabela ao final da competição, o que garantiu a classificação direta para a Libertadores, pela primeira vez em sua história.

Neste ano, para ultrapassar a pontuação conquistada em 2021, o clube precisaria de mais 20 pontos, dos 39 que ainda estão em disputa, o que necessitaria de um aproveitamento mínimo de 51,3%. Para efeito de comparação, o número é inferior ao aproveitamento que o clube obteve ao longo de toda esta edição, que é de 52%.

Mesmo em meio à disputa em duas frentes pela vaga na Libertadores, o Leão se mantém próximo ao pelotão de cima do campeonato nacional e pode conquistar a vaga tanto com o possível título da Sul-Americana quanto pelo Brasileirão. Na classificação, o time está a apenas dois pontos do G-6.

Caso o time confirme a vaga para o principal torneio do continente, o clube se classificará pela terceira vez seguida para a Libertadores, recorde absoluto em sua história. Nas últimas temporadas, a equipe também vem estabelecendo outras campanhas recordes como a semifinal na Copa do Brasil de 2021, e a classificação para as oitavas de final da Libertadores em 2022, logo na edição de estreia.

“Não foi por acaso que conseguimos chegar a esses resultados, mas sim a partir de muito trabalho. Esse processo agrega, também, a profissionalização do clube e dos dirigentes, que são todos remunerados. No futebol, realizamos fortes investimentos tanto em estrutura quanto em atletas e além disso, traçamos um planejamento estratégico e contamos com grande envolvimento com a torcida”, avalia Marcelo Paz, presidente do Fortaleza.