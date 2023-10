Show no segundo tempo e tabu mantido: Fortaleza vira e vence América em casa

Na noite deste domingo (8), Fortaleza e América-MG se enfrentaram pela vigésima sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Os donos da casa, que chegaram a estar em desvantagem por dois gols, garantiram mais 3 pontos após virada espetacular no segundo tempo.

Primeiro tempo surpreendente

A primeira metade do confronto foi muito intensa. Começando com 3 zagueiros, a equipe do América contrariou a proposta aparentemente defensiva e soube utilizar muito bem o campo de ataque. Pressionando a saída de bola e veloz nas transições, o Coelho incomodava bastante o controle dos donos da casa.

Aos 17 minutos, após finalização de Casares, o árbitro Bruno Arleu de Araújo assinalou pênalti para os visitantes por toque de mão do zagueiro Britez. Mastriani foi para a cobrança e tirou do zero o resultado do jogo, esfriando a festa que vinha fazendo a torcida do Leão.

Atrás do placar, o Fortaleza passou a ficar mais com a bola, ocupando o setor ofensivo e buscando espaços na marcação naturalmente recuada do time mineiro. No entanto, a pressão dos mandantes foi interrompida rapidamente. Após ótimo contra-ataque, o América ampliou a vantagem, novamente com Mastriani em bonito chute no canto de João Ricardo.

O segundo gol sofrido acordou o Leão, que começou a criar oportunidades e abafava cada vez mais as linhas adversárias. Foi quando aos 31, após cruzamento de Zé Welisson, Lucero cabeceou pro fundo da meta, descontando para o Leão do Pici e colocando fogo no último terço dos primeiros 45 minutos. Apesar do sufoco, o América conseguiu levar para o vestiário o triunfo parcial de 2 a 1.

Virada mágica

Diferente do primeiro tempo, o Fortaleza iniciou a etapa final muito mais ligado e não demorou para o empate aparecer. Aos 11 minutos, Thiago Galhardo fez boa jogada pela direita e deixou com Machuca o trabalho de apenas empurrar pro gol, empatando o duelo.

Visivelmente abalado e desesperado pelo resultado, o América tentou algumas jogadas, mas todas sem efetividade parando na defesa da equipe nordestina, que pacientemente respondia construindo suas chances e esboçando uma grande virada. Dito isso, em jogada coletiva espetacular, o finalista da sul-americana virou a partida com Bruno Pacheco para brilhar os olhos de Vojvoda e delirar os torcedores no Castelão.

Mesmo vencendo, o Fortaleza manteve sua característica e continuou atuando no campo de ataque, não permitindo a mínima reação do penúltimo colocado e garantindo a vitória. Os tricolores, que jamais perderam para o Coelho em seus domínios, mantiveram o tabu e contabilizaram mais 3 pontos na tabela, encerrando a semana de comemoração da torcida e colocando mais um pingo de drama na situação dos mineiros.

Próximos confrontos

O Fortaleza vai ao Rio de Janeiro visitar o Vasco, enquanto o América recebe o líder Botafogo no Independência. Ambas as partidas acontecem no dia 18 e serão válidas pela vigésima sétima rodada do Campeonato Brasileiro.