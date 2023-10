Internacional vence Gre-Nal e se recupera no Brasileirão após eliminação na Libertadores

Na tarde deste domingo (8), o clássico Gre-Nal 440 terminou com vitória do Inter por 3 a 2 no Beira Rio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols marcados para o Internacional, Enner Valencia, Wanderson e Alan Patrick balançaram as redes para a conquista dos três pontos na tabela para o Colorado. O resultado afasta o time de Coudet da zona de rebaixamento, e deixa a equipe do Grêmio mais distante da briga pelo título.

Tabela

O Inter chega a 32 pontos e assume a 12ª posição, cinco à frente do Z-4 e nove atrás do G-6. O Grêmio estaciona nos 44 pontos, mas se mantém na terceira posição, graças aos tropeços de Palmeiras e Fluminense, que perderam na rodada.

Redenção

Enner precisou de apenas cinco minutos para marcar pela primeira no clássico Gre-Nal. Um gol para fazer as pazes com o torcedor após queda na Libertadores. Foi o quinto gol de Valencia pelo Inter, o primeiro no Brasileirão.

Gol no último clássico

Suárez disputou o último Gre-Nal da carreira na tarde deste domingo, no Beira-Rio, na derrota do Grêmio por 3 a 2. O uruguaio foi o melhor do Grêmio no jogo e manteve a equipe viva durante o segundo tempo. Luisito cobrou falta e aproveitou a brecha na barreira para descontar o placar e marcar o segundo gol em clássicos. O uruguaio se despede do Gre-Nal com duas vitórias e uma derrota.

Comando do Inter

O Gre-Nal começou com polêmica de arbitragem. Logo com um minuto, Valencia disputou bola com Grando na área e foi derrubado. Após revisão no vídeo, o árbitro assinalou impedimento na origem da jogada. O Inter seguiu com ímpeto. Enner recebeu de Alan Patrick, chutou e parou no goleiro. No rebote, empurrou para o gol vazio e abriu o placar no Beira-Rio.

O Grêmio saiu de trás, mas nada criou. Sequer finalizou contra Rochet. E para piorar cedeu espaços generosos. Alan Patrick aproveitou. Valencia e Mauricio receberam passes em boas condições de arremate e levaram perigo à meta gremista. O time de Coudet foi soberano, mas pecou no acabamento. Valencia, aos 44, frente a frente com Grando perdeu uma chance claríssima.

De tirar o fôlego

Grêmio voltou com Galdino e Nathan nas vagas de Cristaldo e Carballo. O torcedor ensaiou gritos de olé, mas o Grêmio conseguiu descontar. João Pedro arriscou de fora da área e contou com falha de Rochet.

A resposta colorada foi imediata. Mauricio, aos 24, arrancou e passou para Alan Patrick, que tirou do goleiro para fazer 3 a 1. Suárez, aos 27, cobrou falta com perfeição e diminuiu novamente. Renato empilhou atacantes, e Coudet zagueiros e volantes. Os minutos finais foram de pressão gremista. O Inter segurou o e garantiu três pontos importantíssimos na tabela.

Próximos jogos

O Brasileiro terá uma pausa de 10 dias por conta da Data Fifa. O Grêmio volta a campo no dia 18 de outubro, quarta-feira, contra o Athletico, na Arena. O Inter joga no mesmo dia, às 21h30, diante do Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador.