Visando se recuperar após eliminação na Libertadores, Palmeiras encara Santos pelo Brasileirão

Na tarde deste domingo (8), em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Santos na Arena Barueri, localizado em São Paulo, às 16h (horário de Brasília). O alviverde chega de uma eliminação dolorosa na Libertadores, enquanto o Santos tenta se distanciar da zona de rebaixamento.

O verdão chega de um empate em 1 a 1 contra o Boca Juniors, que resultou na eliminação do time na Copa Libertadores no pênaltis. Já na competição nacional, vem de uma derrota para o RB Bragantino por 2 a 1, fora de casa, estando em quarto lugar com 44 pontos. Por outro lado, a equipe da baixada santista vem de uma grande vitória por 4 a 1 contra o Vasco da Gama, na Vila Belmiro, se encontrando na 17ª posição com 27 pontos.

O duelo será realizado na Arena Barueri, por conta da preparação para o show da banda The Weeknd no Allianz Parque. O Palmeiras volta a atuar neste estádio após quatro meses, quando foi derrotado por 2 a 1 para o Água Santa na partida de ida da final do Campeonato Paulista. Sendo 31 jogos, com 19 vitórias, sete apenas e cinco derrotas. Enquanto o Santos empatou com o Avaí em 1 a 1 na sua última passagem por Barueri em novembro do ano passado, pelo brasileirão. Tendo 11 duelos com cinco vitórias, seis empates e nenhuma derrota.

O retrospecto entre as duas equipes nos últimos cinco confrontos é favorável para o time alviverde, com quatro triunfos e um empate. A última batalha ocorreu no primeiro turno do Brasileirão desta temporada, terminando com um empate sem gols na Vila Belmiro.

Palmeiras

O técnico português não conta com o atacante Dudu que trata de uma grave lesão no joelho e do meia Atuesta que já voltou a treinar normalmente, mas não está relacionado para o clássico.

Santos

O treinador que irá fazer sua primeira partida efetivado, tem grandes problemas no plantel, Dodô, Lucas Lima, Soteldo e Rodrigo Fernández são baixas por suspensão.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Endrick, Artur e Rony. Técnico: Abel Ferreira

Santos: João Paulo; Joaquim, João Basso e Messias; Lucas Braga, Tomás Rincón, Jean Lucas, Nonato e Kevyson; Morelos (Julio Furch) e Marcos Leonardo. Técnico: Marcelo Fernandes

Arbitragem

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (FIFA-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA-SP)

VAR: Rafael Traci (FIFA-SC)