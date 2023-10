Santos vence clássico e Marcelo afirma que os jogadores voltaram a ter confiança: "são dedicados, trabalham muito"

Na tarde deste domingo (8), em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro,, o Santos derrotou o Palmeiras na Arena Barueri por 2 a 1, com gols de Rincón e Marcos Leonardo. Marcelo Fernandes concedeu sua entrevista coletiva no final do confronto, além do zagueiro Messias falar um pouco na zona mista.

Mudança de postura do Santos

"Sempre tivemos essa tarefa de correr atrás dos prejuízos, infelizmente pela falta de resultado dos profissionais que estavam. Não foi diferente desta vez, com o professor Aguirre os resultados não vieram e mais uma vez caiu no meu colo. Nós perdíamos as partidas sem correr, sem alma e quando eu retornei não tinha nada disso, muito pelo contrário, são jogadores hiper mega dedicados, trabalham muito o dia inteiro, só faltava o lance da cabeça, da confiança e eu mostrei para eles que todos tem currículo, perfil, confiança e que jogam no maior time do mundo, foi o que passamos para eles."

Análise da partida

"Estudamos muito a equipe do Palmeiras que sabíamos que eles entram em um 4-3-3 e adiantam o time, nós fechamos com a linha de cinco e os três homens no meio que foram preponderantes, o Nonato, Rincón, Jean, depois o Dodi e o Camacho cumpriram fielmente a missão. Eu falei no intervalo que jogar contra um clássico contra o Palmeiras, na casa deles é difícil há mais de 100 anos, mas estamos vendo que temos condições de chegar, nós estamos correndo, estamos chegando, mas não estamos encurtando onde tem que encurtar, chegar como tem que chegar, eu falei 'Vamos ganhar o jogo pô, nós tomamos um gol e empatamos logo em seguida, por que a gente não joga igual?' Foi o que fizemos, o pessoal chegou mais forte na marcação e ainda no final do jogo perdemos três gols claríssimos que era para ter dado uma folga maior no placar."

Virada na visão de Messias

O repórter Pedro Cunha da VAVEL BRASIL esteve presente na zona mista e captou a entrevista do zagueiro santista Messias, que contou um pouco de como foi a vitória da equipe no clássico paulista.

"A pressão do primeiro tempo é normal, jogando em casa é normal eles jogarem mais, nosso time resistiu bem, infelizmente tomamos um gol, mas logo conseguimos o empate. O Marcelo conversou para melhorar as táticas. Ajustamos elas e conseguimos a virada, conseguimos segurar eles no finalzinho também e conseguimos o três pontos que é muito importante para o Santos nesse momento."

Próximo compromisso

O Santos volta a campo após a data FIFA pelo brasileirão, enfrentando o RB Bragantino na quinta-feira (19), na Vila Belmiro, às 20h.