Ramón Díaz exalta luta do Vasco em empate contra o São Paulo

O Vasco enfrentou o São Paulo neste sábado (07) em partida válida pela vigésima sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Jogando em São Januário, o Cruzmaltino saiu com um ponto depois do empate em 0 a 0 com o Tricolor Paulista. Ramón Díaz elogiou seu elenco, mesmo diante do empate diante sua torcida, e aproveitou para mandar um recado.

Fala Ramón!

"Neste jogo enfrentamos a equipe que acabou de ganhar a copa. Hoje em dia é muito mais difícil ganha a Copa do Brasil do que a Libertadores. Então jogamos contra uma grande equipe, um grande treinador."

"Um mês atrás o Vasco estava na zona de rebaixamento, agora estamos competindo com os melhores. Então temos que pensar que vamos competir até o final e no final vai ser o resultado, então precisamos da ajuda de todos​​​​​​", Completou o treinador.

Ramón também falou sobre como o elenco tem que lidar com as três próximas rodadas. Segundo o argentino, somar pontos nessas será crucial para o resto do campeonato:

"Temos que estar tranquilos. Hoje estamos fora do Z-4. Agora temos 3 confrontos importantes que conquistar pontos serão importantes."

O São Paulo teve um pênalti defendido por Léo Jardim no final do primeiro tempo. Mesmo com essa situação o técnico falou que o Vasco teve mais chances para conseguir vencer o jogo.

"Sofremos apenas no pênalti e depois tivemos três situações de gol, poderíamos ter ganhado a partida. Temos que estar contente, estar feliz porque Vasco está competindo contra as melhores equipes do Brasil."

Mesmo com um empate dentro de casa, o técnico argentino disse estar feliz com o resultado e que o campeonato ainda não terminou:

"Eu estou muito contente pelos jogadores porque estão dando o máximo. Eu estou muito feliz com o resultado, queria ganhar como todos, mas o campeonato não terminou ainda falta muito."

Ramón também respondeu sobre a rodagem no elenco. No jogo de hoje o treinador utilizou Figueiredo e do Paulo Henrique, jogadores que vem recebendo poucas oportunidades nos últimos jogos.

"Esse é o elenco que temos. Esses jogadores estão competindo e estão com muita vontade e muita entrega pela camisa e pelo clube. Eu estou muito feliz com cada jogador. Se for ver Paulo fazia muito tempo que não jogava e jogou dando seu máximo e fez uma grande partida no meu ponto de vista contra um adversário muito difícil."

Na próxima rodada o Vasco enfrenta o Fortaleza, novamente em São Januário, apenas no dia 18 de outubro, nesse meio tempo haverá a pausa para a data-FIFA. O jogo acontece em uma quarta-feira, às 19h.