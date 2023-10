Waltinho comemora gols que garantiram vaga antecipada do Botafogo-SP no Paulista Sub-20: "Sou um jogador que não desiste"

Com dois gols de Waltinho, o Botafogo-SP bateu a Inter de Limeira por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira (04), pelo Paulista Sub-20. O jogador entrou na segunda etapa, fez seus primeiros gols com a camisa do Pantera, e garantiu a classificação antecipada da equipe para as quartas de final da competição. Após a partida, o atacante comemorou a sua ótima atuação individual e exaltou o triunfo.

"Feliz pelos gols e, principalmente, pela vitória. O jogo estava complicado, mas eu sou um jogador que não desiste de nenhuma jogada, independente da situação. Grande vitória que nos premia com a classificação antecipada", disse Waltinho.

Nessa competição, em 21 jogos, o Botafogo-SP acumula 34 gols marcados e apenas dez sofridos. A trajetória do time é composta de 14 vitórias, cinco empates e duas derrotas. Vale destacar que ainda falta uma rodada para a finalização da terceira etapa do torneio, mas o Pantera, São Paulo e Palmeiras já garantiram vaga antecipada para as quartas de final. O camisa 19 comentou sobre os números da campanha.

"Números que refletem o ótimo campeonato que estamos fazendo. Esse grupo é forte, todos os jogadores se doam 100% nos treinamentos e nos jogos. Nossa expectativa, sem dúvidas, é chegar longe nesse campeonato", finalizou o jogador.

Antes de chegar ao time paulista, o jogador de 18 anos teve passagem marcante pelo Athletico Paranaense, na qual, atuou por 40 partidas.

O Botafogo-SP retorna a campo nesta quarta-feira (11) diante do Oeste, às 15h, pela 22ª rodada do Paulista Sub-20.