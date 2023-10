Diniz aponta desgaste como principal fator na derrota do Fluminense contra o Botafogo

Neste domingo (8), o Fluminense não aproveitou o embalo da histórica classificação à final da Conmebol Libertadores e foi derrotado pelo Botafogo por 2 a 0, no Maracanã, em duelo válido pela 26ª rodada do Brasileirão.

O resultado que possibilitou que o alvinegro carioca aumentasse a diferença na liderança do campeonato para todos os possíveis adversários na disputa pelo título acabou impedindo que o Fluminense criasse uma expectativa de buscar uma possibilidade de ameaçar o título do rival.

A estratégia de Lúcio Flávio em adiantar a marcação durante o primeiro tempo e apostar bastante nas transições ofensivas incomodou bastante o técnico Fernando Diniz, que demonstrou bastante irritação com os movimentos táticos errados e decisões técnicas equivocadas de seus jogadores.

Em entrevista coletiva, Diniz reconheceu os méritos do adversário, mas culpou principalmente o desgaste causado pelo jogo no Beira-Rio pela atuação abaixo do esperado.

"A gente tem de sofrer a dor da derrota e corrigir. Teve uma diferença de intensidade no começo do jogo, o que foi determinante para o Botafogo vencer a partida. A gente teve jogo desgastante na quarta, um jogo heroico, no qual o time lutou muito, e esvaziou totalmente o tanque tanto de energia física quanto emocional. Embora a gente tenha tentado, não conseguimos recuperar a equipe."

Diniz também foi questionado sobre o comportamento tático do Botafogo na entrevista coletiva, mas afirmou que não houve surpresa por parte da comissão técnica tricolor. Além disso, o técnico falou sobre o desempenho de Paulo Henrique Ganso, vaiado pela torcida tricolor no Maracanã.

"Não teve surpresa taticamente. Logo no início, a gente errou uma bola, eles fizeram uma transição rápida. Quase tudo que fizeram foram jogadas verticais, é a característica deles, eles mereceram a vitória. Não teve surpresa nenhuma."

Sobre o Ganso, ele está buscando o melhor momento. É um jogador que sempre falo que tem genialidade e é extremamente técnico e decidiu muito desde que cheguei. Temos total confiança e sei que não é fácil voltar ao melhor ritmo. Sabemos que é aos poucos que ele vai retomar. A torcida gosta muito dele e vai ser questão de tempo para voltar ao ritmo do Ganso."

Por fim, Diniz falou sobre a inevitável ansiedade do elenco e do clube para a disputa da final da Libertadores contra o Boca Juniors. Antes disso, o tricolor terá quatro rodadas do Brasileirão, as quais poderão influenciar no resultado final na disputa por uma vaga à próxima Libertadores via Brasileirão.

"Vamos tratar com a maior simplicidade do mundo porque não tem mágica. Vamos continuar trabalhando do jeito que trabalhamos: melhor possível todos os dias. É a melhor maneira de chegar. Não tem nada específico e se precisar poupar, vamos poupar. Vamos seguir com o que sempre fizemos. A ansiedade que tem no torcedor e na gente é algo que só conseguimos focando no dia a dia. Até dia 4 temos que focar no dia a dia."