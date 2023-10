Final da Libertadores tem ingressos esgotados para setores mistos

A Confederação Sul-Americana de Futebol, Conmebol, anunciou na manha desta terça-feira (10) que os ingressos para a final da Conmebol Libertadores 2023 entre Boca Juniors e Fluminense estão esgotados para os setores destinados para o público geral.

As entradas divididas em três categorias e já contam com o esgotamento total de tickets para as Categorias 1 e 2. Neste momento, restam apenas os setores Sul e Norte, da Categoria 3, que serão destinados para os clubes finalistas e terão processo de vendas aberto nos próximos dias pelas próprias equipes.

Valores e setores

Categoria 1: R$ 1.300,00

Categoria 2: R$ 800,00

Categoria 3: R$ 260,00 (exclusivo para clubes finalistas)

Foto: Divulgação/Conmebol

A final da Copa Libertadors entre Fluminense e Boca Juniors será disputada em jogo único no sábado, dia 4 de novembro, no Maracanã, às 17h.

Os boquenses ficarão no Setor Norte, enquanto a torcida do Flu, após pedido do clube, vai ficar no Setor Sul durante a grande decisão do torneio mais importante do continente. Cada uma das torcidas terá direito a 20 mil ingressos na área atrás dos gols e a expectativa é de que mais de 73 mil torcedores estejam presentes na histórica final que irá parar a cidade do Rio de Janeiro.