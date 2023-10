Gustavo Nunes brilha em semifinal e projeta decisão da Copa do Brasil Sub-20

O Grêmio voltou a vencer o Bahia e confirmou classificação para jogar a final da Copa do Brasil Sub-20. No último domingo (8), o Tricolor repetiu o placar de 3 a 2 do jogo de ida e avançou no resultado agregado de 6 a 4. no jogo de volta. Um dos destaques da classificação do Tricolor Gaúcho foi o meia-atacante Gustavo Nunes.

O garoto marcou o gol que abriu o placar em Salvador. Ao todo, no ano, são 29 jogos, quatro gols e duas assistências.

“Estamos muito felizes com a classificação. Conseguimos construir um resultado positivo dentro de casa e isso foi fundamental. Para a volta, ouvimos as orientações do professor, sabíamos que o Bahia sairia mais para o jogo, mas conseguimos impor nosso futebol e conseguir a avançar à final”, disse Gustavo.

Fotos: Renan Jardim / Grêmio

O adversário do Grêmio na final será o Cruzeiro, que eliminou o Fluminense na semifinal. Enquanto o Tricolor Gaúcho eliminou Internacional, Athletico-PR e Remo, o time Celeste passou por Ceilândia-DF, América-MG e Sampaio Corrêa-MA.

“Independentemente do adversário nós sabemos que será um jogo bem complicado, temos que nos preparar bem para fazer um grande jogo e ir em buscar esse título. Quando o objetivo é ser campeão não podemos ficar escolhendo adversários. Vamos trabalhar forte e ir em busca dessa conquista”, completou.

Gustavo Nunes é uma das grandes promessas do Grêmio. Aos 17 anos, o garoto já foi relacionado pelo técnico Renato Gaúcho para o futebol profissional e ficou no banco de reservas do confronto contra o Atlético-MG, na vitória por 1 a 0, em junho deste ano.