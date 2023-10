Felipe Garcia destaca importância do Tombense voltar a jogar em casa e garante luta até o fim

Após ficar 543 dias longe da sua casa, o, enfim, pôde fazer a sua estreia nano. O Carcará recebeu ona reabertura do estádio que contou com um bom público. O resultado não foi o que o Tombense esperava – empate por 1 a 1 –, mas o elenco e a torcida celebraram a volta ao estádio., jogador com mais partidas na história do clube, destacou a importância de poder voltar a atuar no Almeidão e elogiou a nova estrutura.