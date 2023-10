Leila Pereira concede entrevista coletiva e critica organizadas: "A grande diferença é que estou aqui para ajudar o Palmeiras, não essas torcidas"

Na tarde desta quarta feira (11), a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, realizou uma entrevista coletiva para esclarecer diversos assuntos polêmicos que estavam em questão, e até mesmo gerando atos de vandalismo no clube, como uma forma de protesto.

Leila vem sendo alvo de críticas, e até mesmo de memes criados pelos torcedores do Verdão nas últimas semanas. Os protestos se intensificaram após a eliminação na semifinal da Conmebol Libertadores, contra o Boca Juniors, na quinta feira da semana passada.

Na terça-feira, lojas da Crefisa foram pichadas em diversos pontos do estado de São Paulo. As manifestações também pedem a saída do diretor de futebol Anderson Barros.

Briga com as organizadas?



Um dos assuntos mais recentes, é a insatisfação dos torcedores com a gestão, dizem que a presidente não contrata, e como uma forma de chamar atenção, os torcedores cometeram atos de vandalismo no Centro de Treinamento.

A resposta da presidente foi;

"Dizem que me acho dona do Palmeiras. Não. Quando acabar meu mandato, eu pego minha bolsa e saio daqui. A grande diferença é que estou aqui para ajudar o Palmeiras, não essas torcidas organizadas. Quando reclamo é das organizadas. O torcedor organizado torce pela entidade deles, porque se torcesse, não atacariam uma empresa que só está para colaborar. Não vandalizariam muros do clube. Isso é conversa fiada."

"Não é tocando tambor e jogando bomba que vou contratar jogadores. Esses atos de vandalismo contra uma patrocinadora que só colaborou com o Palmeiras.”

"Essas pessoas, essas torcidas organizadas nunca construíram nada. Eles não são absolutamente nada. São casos de polícia. Aliás, essa gente é o grande câncer do futebol brasileiro.”

Avião



O assunto mais comentados nos dias atuais é a presidente do Palmeiras ter desembolsado milhões de reais para comprar um avião particular, e não gastar em reforços, ou para ajudar o time. Leila respondeu;

"As pessoas fazem piada, o avião não vai jogar? O avião não é do Palmeiras, o avião é meu. Utilizo para que meus atletas possam viajar a hora que quiserem, quando quiserem, e lembrando sempre, os atletas viajam nesse meu avião, e o Palmeiras não paga absolutamente nada. Só em economia dessas últimas viagens que fizemos com meu avião, foram cerca de 3 milhões de reais , para o Palmeiras, que viaja no meu avião e eu pago todas as despesas."

Leila e seu avião (Foto: Divulgação / Palmeiras)

Crefisa

A presidente também falou para os torcedores terem muito respeito, e relembrou em 2014 o quase rebaixamento do clube Alviverde.

"É inadmissível, pressão, é normal, mas é inadmissível atos de vandalismo com um parceiro, com quem quer que seja, com um parceiro que está a nove anos no Palmeiras, só colaborando com o clube, lembrando que, quando a Crefisa chegou no Palmeiras, foi em 2015, em 2014 estava quase rebaixado, só não foi rebaixado, não por mérito do Palmeiras, não foi, vocês sabem disso, e o torcedor sabe disso, nós chegamos nessa situação, ninguém nos procurou no Palmeiras, nós espontaneamente viemos aqui oferecer o nosso patrocínio.

"No dia do Palmeiras, se o outro presidente não siga esse mesmo caminho, eu não tenho dúvida nenhuma, que o Palmeiras vai voltar a ser o que era em 2014. O Palmeiras volta para a segunda divisão."

Uniforme

O GE trouxe a informação hoje que o Corinthians fechará 2023 com uniforme valendo R$ 123 milhões, pressionada pela torcida do SEP por pagar cerca de R$ 80 milhões por todas as propriedades do uniforme, Leila Pereira falou sobre;

"Eu quero que me provem, com papel, que a camisa do Corinthians vale 123 milhões. Se me provarem, eu aumento o pagamento do Palmeiras. Eu pago 123 Milhões. Vocês não podem divulgar, sem ter visto o contrato. Não podem divulgar fake news. Me provem, que eu aumento.”