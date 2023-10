Mirassol vence lanterna ABC e segue sonhando com o acesso à Série A

Na noite desta terça-feira (10), o Mirassol venceu o ABC, por 2 a 1, mantendo vivo o sonho do acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Zé Roberto e Negueba anotaram para o Leão Paulista no Frasqueirão, em Natal. Thonny Anderson diminuiu para o Alvinegro.

Mirassol domina e abre vantagem

O jogo começou com o Mirassol dominante, decisivo e ousado. Logo aos 9, em triangulação envolvente, Negueba tabelou com Gabriel que cruzou para a área, onde Zé Roberto recebeu e deu um passe de peito para Chico Kim, que devolveu para Zé Roberto, que recebe sozinho e completa para as redes, abrindo o placar para o Mirassol.

Na sequência, Negueba ampliou para o Leão, em jogada que começou em Danielzinho tocando a bola para Chico Kim na esquerda. O meia tocou para Negueba na entrada da área que dominou, cortou o marcador e chuta de canhota. A bola foi no cantinho, sem chances para Michael, que se esticou, mas não alcançou.

Em desvantagem, o ABC melhorou e teve boas chances. Aos 40, Paulo Sérgio ficou com a sobra do escanteio, próximo a linha de fundo, o mesmo tentou cruzamento fechado e a bola morreu na parte de cima da rede.

ABC até marca, mas Mirassol vence

O jogo recomeçou com o Mirassol no mesmo ritmo que o primeiro, bastante cheio de gás e com vontade de ampliar. E foi nessa "sede" ao pote do Leão, que o ABC passou a atacar e se impor na partida, conseguindo com algumas mudanças chegar ao gol. Aos 28, Wellington Reis cruzou, Muralha soltou e Thonny Anderson mandou para as redes. Na sequência, o goleiro do Mirassol se concentrou e evitou o empate.

Classificação

Com o resultado, Mirassol chegou aos 52 pontos e subiu para a sétima posição, a dois pontos do G-4. Já o ABC, segue na lanterna, com 20 pontos, 14 atrás da Ponte, 16ª colocada.

Próximos jogos

O ABC volta a campo na quinta-feira (19), contra o Atlético-GO, às 19h, em Goiânia. Na sexta-feira (20), o Mirassol recebe o Guarani em duelo direto pelo G-4, às 21h30.