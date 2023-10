Vila Nova vence Botafogo-SP e mantém vivo o sonho da Série A

Nesta quarta-feira (11) em partida válida pela 32ª rodada da Série B, o Vila Nova recebeu o o Botafogo-SP no estádio OBA e venceu pelo placar de 3 a 1. Com gols de Eduardo Doma, Caio Dantas e Igor Henrique, o Tigre conquista vitória importantíssima na luta pelo acesso a Série A do Campeonato Brasileiro. Um pouco mais de 3 mil espectadores acompanharam esse triunfo dos goianos e muito polêmica com a arbitragem.

Uma hora de confusão…

A primeira etapa do confronto foi muito marcada por reclamações e por um jogo muito parado devido a atuação do juiz Arthur Gomes Rabelo. Quem mais questionava as decisões do árbitro em campo eram os visitantes, tanto que com apenas 5 minutos Osman recebeu cartão amarelo por reclamação.

Antes de todo o clímax que envolveu a arbitragem da partida, o Pantera teve a primeira oportunidade. Lucas Cardoso recebeu em profundidade pela ponta esquerda e bateu rasteiro. A bola desviou na zaga e pegou na trave. O time de Ribeirão Preto (SP) jogava melhor, tinha mais controle emocional da partida, já que o Vila Nova necessitava demais da vitória para continuar sonhando com a Série A.

O primeiro passo foi dado para esse sonho. Escanteio cobrado dentro da área, o capitão Rafael Donato testou firme e a bola foi na trave. No rebote, o outro zagueiro, Eduardo Doma, empurrou para o fundo do gol e abriu o placar aos 14 minutos.

Com o placar inaugurado, o Tigre cresceu no jogo e deixou de ser um time nervoso em campo e foi para cima do Pantera. Com 17 minutos, Caio Dantas perdeu uma grande chance de ampliar o placar e parou na defesa do goleiro Matheus.

A partir daí entrou em cena os protagonistas do primeiro tempo, o VAR e o árbitro da partida. Com 20 minutos, o VAR começou a analisar um possível cartão vermelho para o camisa 4 do Botafogo-SP, Luis Felipe. No lance em questão, ele deu um carrinho por trás em Igor Henrique que sairia na cara do gol. O problema foi que o juiz Arthur Gomes estava perto da jogada e nem falta deu. Com isso, após a consulta no monitor, ele decidiu expulsar o zagueiro do Botafogo-SP e marcou a falta depois de 6 minutos de conferência.

Na cobrança da falta ensaiada, Guilherme Parede ajeitou e Lourenço soltou uma bomba para um milagre de Matheus. A bola ainda explodiu no travessão e na sobra, Juan Christian cabeceou para mais uma defesa do goleiro tricolor. Com esse cenário o Vila dominou completamente o embate e teve mais duas boas chegadas com Juan Christian e Marcelinho.

A maior polêmica, talvez, dessa etapa inicial foi o segundo gol do Tigrão. O gol saiu depois de Juan Christian receber pela ponta direita e ir em direção da linha de fundo. O camisa 11 tocou para trás e Igor Henrique recebeu livre, que por sua vez não foi fominha e ajeitou para Caio Dantas que empurrou para o gol. Originalmente o gol tinha sido anulado por impedimento flagrado pela bandeirinha Vanessa Azevedo, porém o VAR confirmou o gol. O grande epicentro da confusão foi no início da jogada, onde Osman chocou a cabeça com a de Doma e o árbitro não parou o jogo e o gol saiu na sequência.

Houve muita reclamação por parte dos paulistas, até o técnico Marcelo Chamusca foi expulso durante a revolta da equipe. Com 6 minutos parados, o árbitro decretou 12 minutos de acréscimos e ainda teve chances para o Vila ampliar. Guilherme Parede chegou a marcar o terceiro, porém foi bem anulado pela bandeirinha Vanessa Azevedo. Arthur Gomes ainda deu mais 3 minutos a mais, chegando no total de 15. Uma hora de primeiro tempo.

Foto: João Victor de Souza/Botafogo-SP

Consagração goiana

Depois de toda polêmica que rondou o primeiro tempo, a segunda etapa foi um pouquinho mais tranquila. O Botafogo-SP mesmo com um a menos foi corajoso e colocou mais dois atacantes em campo, Toró e Edson. Contudo quem teve a primeira chance foi o Tigre com Igor Henrique, a bola passou muito perto e saiu tirando tinta da trave.

Aí o juizão voltou aos holofotes aos 9 minutos, dessa vez sem polêmicas. Ele flagrou um pênalti de Diogo Silva, na tentativa de cruzamento de Igor Henrique, Diogo estava com o braço direito muito aberto. O próprio Igor cobrou com perfeição, no ângulo direito de Matheus que pulou para o outro lado.

O Vila Nova chegou a fazer o 4º gol com Lourenço em jogada de falta muito bem ensaiada, porém o bandeira anulou o gol por impedimento de Juan Christian no início do lance. Apesar da desvantagem no placar e com um a menos, o Pantera não se intimidou com o adversário e criou algumas jogadas.

Até que aos 24 minutos, o ex São Paulo, Toró, achou Diogo Silva na área que testou forte para o gol. Na hora a bandeirinha anulou por impedimento do zagueiro, mas depois de 4 minutos de análise do VAR, o tento foi validado. Quase ampliou com Patrick Brey, mais uma boa jogada de Toró e Brey acabou finalizando fraco para defesa de Denis Júnior.

Após o gol do Tricolor o jogo esfriou bastante e perdeu aquela intensidade de antes. A partida se encaminhou para o final com ambas equipes esgotadas fisicamente, tento que Lisca, treinador do Vila, mexeu quatro vezes no time e a arbitragem deu 10 minutos de acréscimos.

Tabela

Com a vitória conquistada na partida o Vila Nova subiu para a 9ª colocação com 51 pontos e ficou a 3 pontos de distância para o 4º, Guarani. Apesar da curta diferença para o G4, ainda há 4 equipes a frente do Tigre e todos esses times ainda vão jogar na rodada (com exceção do Mirassol que já jogou). Já o Pantera está mais tranquilo dentro do campeonato, a equipe fica na 12ª posição com 40 pontos, com uma distância de 10 pontos para o primeiro time dentro do Z4 e com 5 de diferença para o 13º lugar, o Sampaio Correia.

Sequência

O Tigre tem compromisso na próxima quinta-feira (19) em jogo contra o Tombense no Almeidão, na cidade de Tombos (MG). A equipe do Botafogo-SP terá um duelo regional contra o Novorizontino em Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz. O embate está marcado para sábado (21).