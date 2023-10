Volante Josué celebra vaga do Grêmio à final da Copa do Brasil Sub-20: "Queremos fazer história"

No último domingo (08), o Grêmio voltou a vencer o Bahia e confirmou a classificação para a grande final da Copa do Brasil Sub-20. Tanto na partida de ida, quanto no jogo da volta, o Imortal venceu o Tricolor Baiano por 3 a 2 e avançou no resultado agregado de 6 a 4. Após a partida, o volante Josué, uma das principais peças do clube gaúcho, demonstrou seriedade ao falar sobre a decisão.

"Sentimento é de felicidade. A vitória dentro de casa foi muito importante, mas sabíamos que teríamos que dar o nosso melhor outra vez. Agora é ouvir as orientações do professor, se doar ao máximo nos treinos para performar bem no campo. O grupo está focado, sabemos que vai ser um jogo muito complicado, mas queremos fazer história", disse Josué.

Nessa competição, em sete jogos, o Grêmio acumula 15 gols marcados e nove sofridos. Durante a trajetória, a equipe teve quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota, além de ter eliminado o Internacional, seu maior rival, Athético Paranaense, Remo e o Bahia.

Vale destacar os números do atleta na temporada. O volante tem 73% de aproveitamento nas 24 partidas em que atuou, apresentando participação notável na conquista do campeonato Gaúcho de forma invicta. Além disso, o jogador foi chamado por Renato Gaúcho para compor os treinamentos do time profissional, visando a próxima partida contra o Athletico-PR. Josué comentou sobre esse ótimo ano mas frisou foco na partida contra o Cruzeiro.

"Fomos campeões do campeonato Gaúcho ganhando quase todas as partidas. Estamos na final da Copa do Brasil também, feliz por estar vivendo esse momento, mas quero deixar para pensar nisso tudo depois da partida de domingo. Vamos trabalhar forte para honrar o Grêmio", finalizou o atleta.

O Tricolor gaúcho enfrenta o Cruzeiro na finalíssima da competição neste domingo (15), com horário e estádio a serem definidos.