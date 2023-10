Depois de empate em casa, Diniz comenta "Criamos chances, mas não fizemos os gols"

Nesta quinta-feira (12), Brasil e Venezuela se enfrentaram em jogo válido pela terceira rodada das eliminatórias.

Jogando na Arena Pantana, Brasil e Venezuela ficaram no 0 a 0. Com o empate o Brasil chegou aos 7 pontos e fecha a rodada em segundo lugar, apenas atrás da Argentina que segue 100%.

Fala Diniz!

A seleção não conseguiu impor seu ritmo durante a partida e para a torcida presente ficou devendo um melhor futebol, o Técnico Fernando Diniz comentou sobre a atuação da seleção.

"Não achei que o time jogou mal. Nós criamos chances para fazer o segundo, terceiro, quarto gols, mas a gente não fez. Então sedemos alguns contra-ataques que não devia e no gol da Venezuela, principalmente, a gente falhou em momentos que não devíamos ter falhado. A gente poderia ter ajustado melhor a marcação e não oferecer a chance do jogador finalizar."

"A gente teve outras possibilidades de fazer o gol. A gente fez o goleiro deles trabalhar. É difícil jogar contra times que jogam recuados como a Venezuela. Mas, com o volume que a gente teve, era para termos aproveitado. A gente não conseguiu aproveitar. Eles conseguiram aproveitar a chance que tiveram" - Completou o técnico.

Na coletiva Diniz também foi questionado sobre o próximo jogo da seleção. Na próxima terça-feira (17), a Canarinho viaja até Montevidéu para enfrentar o Uruguai.

"Não é por conta da maneira que eu jogo ou deixo de jogar. Existe a tendência de o Uruguai ser agressivo, como foi o Peru. A gente tem que estar preparado para qualquer situação."

"Não dá para ficar fazendo previsão. A gente tem que estar preparado para todos os cenários. A tendência, pelo que o treinador gosta, é que o Uruguai seja agressivo. É uma previsão, mas a gente não sabe o que vai acontecer no jogo." - Completou.

Diniz também foi perguntado se a situação do gramado do estádio e da temperatura influenciaram no jogo. Durante a partida foi possível reparar a grama um pouco mais alta do que o normal e o calor que fazia em Cuiabá era grande.

"Faz parte do contexto. Não dá pra colocar o campo como principal culpado. Mas obviamente o campo que eles estão acostumados é diferente. Somado ao calor. Acabam sendo dois fatores que contribuem, não dá para negar isso. Mas não dá para colocar a culpa do empate só no campo ou só no calor. Tivemos chances, e o gol que eles fizeram era evitável. De desajuste de marcação."