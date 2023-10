Titular diante do Goiás, Thaciano exalta resiliência do Bahia e valoriza ‘semana cheia’ após triunfo

No último sábado (7), Goiás e Bahia realizaram um dos jogos mais movimentados desta Série A. Após abrir 2 a 0 e chegar a ter uma vantagem de 3 a 1 no marcador, o Esquadrão de Aço sofreu a virada. Porém, conseguiu reverter a desvantagem, e com mais três gols, superou o adversário por 6 a 4.

Titular no meio-campo tricolor, Thaciano exalta a resiliência do Bahia para conquistar os três pontos em Goiânia. “Foi um grande triunfo fora de casa, que premiou a resiliência do time. Conseguimos superar os momentos de adversidade na partida para conquistar esse importante resultado. O grupo todo está de parabéns”, disse o jogador.

O Bahia só volta a campo no próximo dia 18 de outubro, quarta-feira, quando vai enfrentar o Internacional. O duelo está marcado para às 21h30, na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada da Série A. Thaciano valoriza a “semana cheia” para treinamentos e projeta a sequência do Brasileirão.

“Tivemos essa semana cheia para trabalhar, fazer os ajustes necessários, e seguir buscando aperfeiçoar o nosso jogo. O campeonato está chegando na reta final, cada ponto vale muito. É importante aproveitarmos esse período da melhor forma”, concluiu.