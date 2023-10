Luiz Daniel pega pênalti e complica Ceará na Série B

Neste sábado (14), a Arena Castelão recebeu o confronto entre Ceará e Sampaio Corrêa, válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo terminou em um empate sem gols, mas não faltaram momentos de tensão e emoção ao longo da partida.

Drama para o Sampaio

A partida começou morna, sem grandes emoções no primeiro tempo. Ambas as equipes tentavam criar oportunidades, mas as defesas se sobressaíam sobre os ataques. O cenário mudou na etapa final, quando aos 11 minutos, o Sampaio Corrêa se viu em apuros. Mateus Pivô, do Sampaio, acertou uma cotovelada em David Ricardo, do Ceará, dentro da área, resultando em pênalti para o Ceará e na expulsão do defensor da equipe do Maranhão.

Brilha Luiz Daniel

A expectativa estava alta para o Ceará abrir o placar, mas o goleiro Luiz Daniel brilhou ao defender o pênalti cobrado por Erick, frustrando as esperanças dos torcedores cearenses. O jogo continuou tenso, com o Ceará buscando incessantemente o gol da vitória.

Aos 41 minutos, o Ceará teve uma chance de ouro para sair na frente, quando Jean Carlos arriscou um chute de longe, mas Luiz Daniel mostrou mais uma vez seu talento, fazendo a defesa e espalmando a bola para fora. No lance seguinte, Nicolas quase marcou de cabeça, mas a bola explodiu no travessão, mantendo o empate no placar.

Classificação e próximos jogos

Com esse resultado, o Ceará soma agora 43 pontos na tabela de classificação, ocupando a 11ª posição, enquanto o Sampaio Corrêa está na 13ª posição com 36 pontos. Ambas as equipes seguem na parte de baixo da tabela, buscando pontos preciosos para se distanciar do temido Z4.

Na próxima rodada, o Ceará terá um desafio fora de casa contra o Avaí, na Ressacada, domingo (22) às 18h (horário de Brasília). Enquanto isso, o Sampaio Corrêa receberá o Vitória no Estádio Castelão, na sexta-feira (20), às 19h.