Vitória e Guarani se enfrentam em jogo decisivo na parte de cima da tabela da Série B

O Vitória encara o Guarani neste domingo (15), pela parte de cima da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo ocorrerá no gramado do Barradão, a partir das 18h (Brasília).

O Vitória é o líder da competição e caminha para o acesso. A equipe tem 58 pontos, três a mais que o vice-líder Sport. O adversário Guarani está na 4ª colocação, com 54 pontos. O time também mantém forte esperança na classificação para a elite do futebol brasileiro. O duelo será importante para a sequência dos dois clubes na Série B.

Últimos jogos

Apesar de vir de uma derrota por 1 a 0 para o Criciúma na última rodada, o Vitória quer usar o retrospecto positivo como mandante em busca de somar mais três pontos. Além disso, cada resultado positivo deixa o clube mais perto da volta à Série A pela primeira vez desde 2018.

Para o duelo, o técnico Léo Condé ainda não sabe se poderá contar com o lateral-direito Zeca e o volante Matheus Trindade, ambos fora com lesões na coxa e ainda no departamento médico. Com isso, o treinador não deve realizar grandes alterações com relação ao time que foi a campo no último compromisso.

Já o Guarani vem de um empate diante do Vila Nova em 1 a 1, em casa, no qual os mandantes conseguiram empatar apenas nos acréscimos do segundo tempo.

Em busca de se firmar no G-4, a equipe precisa melhorar o desempenho como visitante, atualmente, o clube paulista tem apenas a oitava campanha somando jogos fora de casa, em 15 jogos, são quatro vitórias, seis empates e cinco derrotas.

O técnico Umberto Louzer, ao contrário de seu adversário, pode ter boas novidades para o duelo. Em fase final de recuperação, o zagueiro Alan Santos pode pintar entre os relacionados para a viagem e ser mais uma opção para o treinador no sistema defensivo.

Provável escalação

VITÓRIA (Técnico: Léo Condé)

Lucas Arcanjo; Raian, Camutanga, Wagner Leonardo e Edson Lucas; Dudu, Rodrigo Andrade e Matheusinho; Iury Castilho, Osvaldo e Léo Gamalho.

GUARANI (Técnico: Uberto Louzer)

Pegorari; Diogo Mateus, Alan Santos, Lucão e Mayk; Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Bruninho; João Victor, Bruno José e Derek.

Arbitragem

O trio de arbitragem será composto pelo árbitro principal Wagner do Nascimento Magalhães, e pelos assistentes Thiago Rosa de Oliveira e Carlos Henrique Alves de Lima Filho.