Buscando primeira oportunidade na Seleção Brasileira, Carlos Augusto elogia estilo de Fernando Diniz: "Gosto bastante"

Após ter empatado por 1 a 1 com a Venezuela na última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo, o Brasil volta a campo nesta terça-feira (17) para enfrentar o Uruguai. Convocado pela primeira vez, o lateral-esquerdo Carlos Augusto comentou sobre o estilo de jogo do técnico Fernando Diniz.

"É um estilo diferente e eu gosto bastante desse estilo, de estar bastante com a bola, marcar pressão. Querendo ou não a Itália trabalha mais defensivo, mas na posição que eu jogo, jogo meio que como um ala, porque a gente joga em um 3-5-2, então praticamente um ala, eu fico mais ofensivo, praticamente na linha do atacantes. E nessa posição tem que fazer as duas muito bem, a parte ofensiva e defensiva. A única diferença é entre trabalhar em linha de cinco ou de quatro (jogadores), que tem que estar um pouco mais atento ao fechamento da linha, mas acho que isso não vai ser problema", avaliou.

Carlos Augusto, que atua pela Inter de Milão, busca a primeira oportunidade na Seleção Brasileira sob o comando do técnico Fernando Diniz. A posição tem sido um dos pontos de debate dentro da equipe, na qual jogadores que atuam não conseguem se firmar.

O Brasil enfrenta o Uruguai nesta terça-feira (17), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu. O jogo é válido pela quarta rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026.