Juventude recebe Sport em jogo de seis pontos

Na noite desta segunda-feira (16), às 20h (horário de Brasília), o Estádio Alfredo Jaconi será o palco do duelo entre Juventude e Sport, confronto que fechará a 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Verdão é o 4º colocado com 54 pontos conquistados e vem de empate em 1 a 1 contra o Tombense. Em seu último jogo, o Leão da Ilha ficou no 3 a 3 ante a Ponte Preta e ocupa a 3ª posição com 55 pontos na conta.

No encontro entre Alviverde e Rubro-Negro válido pelo turno inicial, os nordestinos levaram a melhor e venceram por 3 a 0, Luciano Juba, Vagner Love e André colocaram a bola na rede.

Questão contratuais na mesa de Carpini

Thiago Carpini, técnico do Juventude, não poderá contar com o meia Matheus Vargas. Por pertencer ao Sport, o camisa 8 é baixa confirmada para o treinador.

A boa notícia para o torcedor Jaconero é que o volante Jean Irmer está disponível para entrar em campo após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo na última rodada.

A lista de pendurados do Juve é longa, ao todo, nove atletas estão com a corda no pescoço. Kelvyn, Kadi, Dani Bolt, Tite, Zé Marcos, Victor Andrade, Mandaca e Geghring. Além dos atletas, Thiago Carpini e Alex Lessa, preparador de goleiros, fazem parte dos nomes que devem ter atenção redobrada.

Provável escalação: Thiago Couto, Reginaldo, Danilo Boza, Zé Marcos, Alan Ruschel, Vini Paulista, Emerson Santos, Jadson, Nenê, David e Gabriel Taliari.

Enderson Moreira promoverá mudanças

O treinador do clube pernambucano terá dois atletas como desfalques certos, o zagueiro Rafael Thyere por suspensão, além do lateral-direito Roberto Rosales que foi convocado pela Venezuela para a data FIFA.

Por não ter esses jogadores a sua disposição, além do mau desempenho de outros, Enderson Moreira deve mandar a campo um time diferente da última partida. Os laterais Eduardo (direito) e Felipinho (esquerdo) são os dois únicos atletas pendurados pelo lado do Sport.

Provável escalação: Dênis, Eduardo, Sabino, Alisson Cassiano, Felipinho, Fabinho, Fábio Matheus, Jorginho, Facundo Labandeira, Fabrício Daniel e Vagner Love.

Fique de olho no apito...

Confira a arbitragem para o duelo entre Verdão e Rubro-Negro.

Árbitro: Savio Pereira Sampaio - (FIFA) - DF

Assistente 1: Kleber Lucio Gil - SC

Assistente 2: Lucas Costa Modesto - DF

Quarto Árbitro: Roger Goulart - RS

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira - MG